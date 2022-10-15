網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 【編輯推介】推崇可持續發展理念的全新網購平台Vermillion，引入逾200個分別來自11個亞洲國家的家居及生活時尚品牌，其中包括來自新加坡的Ayer Ayer Project。品牌旗下的Ayer瓷 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 TOTO Washlet+ 抗菌最強 今日 TOTO Washlet+ 抗菌最強 Cersaie 2022精選 爆紅新作 2022/10/08 Cersaie 2022精選 爆紅新作 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 2022/09/10 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 意大利antoniolupi 浮雕潔具 2022/08/27 意大利antoniolupi 浮雕潔具 Scavolini臉盆 推廣在家運動 2022/07/30 Scavolini臉盆 推廣在家運動 建材 可持續發展 網購平台 消費資訊 美元