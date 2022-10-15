時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 副刊版 2022/10/15 分享： 分享： 農曆九月是品嘗大閘蟹的時令季節，今個金秋蟹季，翡翠拉麵小籠包推出8道蟹粉佳餚，精選大閘蟹製成黃金蟹粉，再以其入饌，為一眾蟹粉呈上豐富惹味的盛宴。首推必是蟹粉小籠包（$88），內餡的蟹粉、湯凍及鮮肉均採 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 2022/10/10 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 2022/10/10 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 2022/10/08 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 2022/10/08 Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 2022/10/07 全港中小學機械人競賽 鼓勵學生發揮編程技能 餐廳 菜式 點心 拉麵 大閘蟹