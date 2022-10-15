時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜

農曆九月是品嘗大閘蟹的時令季節，今個金秋蟹季，翡翠拉麵小籠包推出8道蟹粉佳餚，精選大閘蟹製成黃金蟹粉，再以其入饌，為一眾蟹粉呈上豐富惹味的盛宴。首推必是蟹粉小籠包（$88），內餡的蟹粉、湯凍及鮮肉均採

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