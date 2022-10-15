設專責部門統籌 加快鄉郊地發展

行政長官李家超將於下周三（19日）發表任內第一份施政報告。今屆特區政府「每日解決一個問題」，秉持實事求是、碎步前進的策略，一洗頹風，而解決土地問題始終是首要任務。過去數年，政府和民間其實已上下一心，在現有的框架下全速尋覓並開發土地，下一步則要開拓新維度思考問題，從根本增加香港長遠的土地供應。

現時香港有一半人口住在港島及九龍、另一半住在新界，而將來開發土地則理所當然地集中在新界；未來本港大部分人口也將會住在新界，假以時日，數目將超越港島和九龍的市區人口，所以若再以市區的角度，投射新城市的規劃和管理方法到新界，便會顯得「離地」。

「新界版」市建局 增規劃效率

提出改革建議前，需要先檢視新界鄉郊地權的現況。根據土地供應專責小組2017年的資料顯示，目前全港法定規劃圖則上，約有700個地帶劃為鄉村式發展，覆蓋642條認可鄉村，面積達3,380公頃，其中相當部分為已建小型屋宇間的空隙或通道、斜坡、其他零碎或形狀不規則地塊，發展密度亦低。

若以「新界視覺」為起點作分析，要加快現行規劃的效率，當局或許需要一個專責部門或小組統籌，例如根據城鄉土地規劃工作細節上的具體差異，另行設立類似「新界版」市區重建局的專責部門，在確保尊重私人產權的前提下，統籌新界鄉村改造事宜。

自2000年初，大灣區多個內地城市已啟動「舊城改造」，至今已積累了豐富經驗，具體例子有廣州獵德村、崙頭村、琶洲村、深圳蔡屋圍等。根據《大灣區城市更新白皮書 （02020） 》的數據顯示，截至2020年底，廣州一年公開招標改造的項目數量已達58個，改建的面積超過4,600公頃。

此外，內地地方政府有不少專責統籌鄉郊地區發展的先例可供援引，例如深圳市的「漁農村」，便是以「政府主導，市場運作」的模式，經政府部門由上而下引導協商後，引入私人市場力量投資和發展，提升發展效率，縮短改劃時間。

移山填海造地貴 改劃農地更可取

香港過往也有公私營合作的成功例子，1970年代中期發展沙田新市鎮，填海、地盤平整等，由私人企業投標參與，工程完成後，大多數土地轉交政府作公共房屋及基建發展之用，其餘土地則交由發展商興建私人屋苑。公私營合作的精神，在於政府有效倡導企業的效率，解決社會共同面對的問題。

當年移山填海造地成本不菲，以目前特區政府財政狀況，加上人口老化、產業轉營等挑戰，用上同樣的發展策略，未必是最合乎成本效益的方法；從現實角度考慮，今屆特區政府應該認真考慮如何善用逾千公頃的私人農地，以及由新界原居民的祖堂所持有之逾2,000公頃土地。

況且，在發展速度上，公私營合作一定比動用《收回土地條例》好，因可省卻收地過程中在法律爭議及賠償糾紛所花的時間。

根據特區政府估算，香港未來30年所需要的土地高達4,800公頃，假設已落實或已規劃的發展項目都能按照預期完成，到2046年本港仍欠缺至少1,200公頃土地。以上提到現成的大量鄉郊土地，是近在眼前、可以加快改造以解決問題的資源。

不論是公共行政管轄區範圍、現時人口和經濟活動密度、以至是水文地理的結構等，香港的情況也是比較特殊，過去開發的困難，在於往往難以直接參考外國經驗，要走上適合自己的道路；而在實際操作層面，則因過去每個項目都要「走自己的路」摸着石頭過河，很多時候規劃得太長遠，很容易因政府換屆而不了了之。

土地改劃「KPI化」 壓縮目標時間

一河之隔的深圳，在過去40年也已成為高度發展的一流世界級都會，再回頭看今日的新界，若我們在政策大方向上已同意，將來是要以新界為香港的新中心，新界的地積比就沒理由要比港島或九龍低。很多拋出來已一段時間、執行也容易，但涉及很多條文要修改的想法，例如將目前規劃作鄉村式發展用（Village Type Development zone，V-zone）的用地，若配套條件合適便興建多層「丁廈」之構想，現今也應該集中火力加快研究和推展。

今屆特區政府若要提升規劃造地的效率，在內部改組而言，執行層面上其實可考慮「KPI化」土地改劃的工作進度，例如將大型項目的規劃程序壓縮到10年，即兩屆政府任期內，而中型項目更要壓縮到5年，即一屆政府任期內完成，如此負責執行的技術官僚看到項目的明確起點和終點，自然會有推動力跟上更快、更高效率的規劃路綫。

▲ 移山填海造地成本不菲，觀乎目前港府財政狀況，當局應該認真考慮如何善用新界大量鄉郊土地。（資料圖片）