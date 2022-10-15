港沉着應對 再譜盛事之都輝煌

一場新冠疫情打擊全球經濟，各地都不得不重新適應，坊間亦對香港能否繼續保持盛事之都的美譽提出質疑；但在筆者看來，這大概只是庸人自擾。近日，本港剛剛圓滿舉行了備受國際桌球界重視的「香港世界桌球大師賽」，雲集全球排行首6名的桌球大師來港獻技，更創下8,000名球迷同場觀賽的世界紀錄，正好是這擔憂最有力的一大反證。

新冠疫情肆虐全球，過去數年的確令香港不少發展項目滯礙難行，但正正因為香港是一個國際大都會，難免首當其衝。香港作為大都會，人流往來頻繁，故在抗疫路上，較其他國家及地區更需要多考量；更甚者，我們是祖國的重要窗口，在把關措施的張弛，理應格外留神。

放寬防疫 不應貪一時勝利

當然，現時全球各地已逐漸開放，甚至取消所有防疫措施的當下，人們急切期望全面通關亦可以理解；可是，正如龜兔賽跑的故事，我們不應着眼於一時的勝利，而是長遠、穩步的發展。

疫情爆發前，在香港舉辦的國際盛事比比皆是，各大主辦單位選址香港，不單是看上香港優越的地利，更是看準本港擁有的籌辦經驗、各種專業分工，以至獨有的文化面貌等特點，這些都是香港不容被忽視的底氣，既包含硬實力，亦有軟實力。

今次在「香港世界桌球大師賽」取得佳績的傅家俊，數年前受眼患影響，一度擔心與職業桌球員生涯無緣，可是他一直沒有放棄職業桌球，更在今次賽事的準決賽中取得「147」滿分，傲視同儕，連世界排名第一的奧蘇利雲在賽事奪冠後，仍對剛才落後緊追的傅家俊讚口不絕，樂見他再戰江湖。在這奮鬥不懈的故事當中，傅家俊所發揮的，不正是香港人的精神、永不放棄的意志嗎？

事實上，未來在港舉行的國際盛事，亦將接踵而來，單是11月便有「香港國際七人欖球賽」及「國際金融領袖投資峰會」，為香港復常邁出一大步；而旅遊發展局亦蓄勢待發，表示待香港取消全部入境防疫限制措施後，將斥億元作全球推廣，吸引海外內人士到訪。

乘勢辦「香港盛事年」 說好香港故事

我相信，倘若有關當局能超前計劃，待開關之際，乘復常之勢，舉行為期12個月的「香港盛事年」，邀請更多國際盛事主辦單位選址香港，並籌劃具有本港特色的盛事，吸引遊客訪港，將有助帶旺整體經濟及氣氛，有利向外說好香港故事。

故此，我們今天要做的事，並非危言聳聽，而是應該沉着應對、緊守崗位，因為機會總是留給有準備的人。筆者相信，憑藉香港國際大都會的獨特DNA，以及社會各階層的努力，我們在條件成熟時，除了大幅收復失地，更可攜手譜出更輝煌的一頁。

▲ 本港早前舉行「香港世界桌球大師賽」，創下8000名球迷同場觀賽的世界紀錄。圖為曾在比賽中取得147滿分的本港桌球運動員傅家俊。（新華社資料圖片）