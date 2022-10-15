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大熱預言書 推測2023全球多災難

國際版 2022/10/15

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今年可謂本世紀以來最動盪的一年，全球地緣政治局勢急劇惡化、環球經濟陷入衰退危機、不少名人驟然隕歿，氣候變化及新冠疫情等問題，未來安穩難以預料。近日西方一本預言書再次引起熱議，主因是其成功預言今年的多項

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撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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