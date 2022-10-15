大熱預言書 推測2023全球多災難 國際版 2022/10/15 分享： 分享： 今年可謂本世紀以來最動盪的一年，全球地緣政治局勢急劇惡化、環球經濟陷入衰退危機、不少名人驟然隕歿，氣候變化及新冠疫情等問題，未來安穩難以預料。近日西方一本預言書再次引起熱議，主因是其成功預言今年的多項 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 2022/10/14 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 2022/10/08 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 2022/10/07 頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 2022/10/01 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 2022/09/30 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 英國 歐洲 地緣政治 災難 查理斯 天氣