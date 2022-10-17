疫情期間，還是有人趕着結婚辦酒席。當然，疫情也改變了這個市場需求。最明顯是暫難有超大型的聚會婚宴，現在擺五十席似乎已足夠大。至於婚紗，為配合偏小的場合，過往幾米至十米長拖尾的婚紗需求大減，齊地的精簡版較暢銷，而秋天到年底，市場開始回升。

這些趨勢改變，也是從全中國最大的婚紗城中得知的。這婚紗城在蘇州虎丘，過往是婚紗一條街，幾十個球場那麼大（三十萬平方米），就像批發商品城一樣，也是全球的婚紗供應中心。發展出來特別大的市場，是運到海外的電商貿易，現在大型國際電商Shein，就是在這裏起家，其時其中一樣熱賣品，便是中國製的西式婚紗。外國市場總是覺得一件婚紗只賣二百美元，還是相當吸引。

去批發中心買，當然是衝着價錢平及款式多。確是多，可以形容為一座又一座的婚紗大山。款式多樣，但問題是尺寸好多時不按大中小碼，而是均碼。因為好多都是發到零售店後，按新人要求再改。勸新人不要真的來揀婚紗，因真有些去浪漫化，因為真是批發市場格局，工作人員用黑色垃圾袋把婚紗或相關配飾拖來拖去。但確有情侶到這裏揀婚紗，雖然找到能給你試婚紗的店機會較少。

真是平很多？其實現在網上搶爛市，低至二三百元（人民幣，下同）一套都有，但質料當然差，拍照可能可以，但出不了宴會。在場內，一般叫價一千元以上，成交價砍完之後，齊地的基本款一般可以八百元上下埋單，批發價當然更平。可以想像，批發商或婚紗拍攝公司大批入貨，三幾百元在此買一套，然後運到全中國各地婚紗店或影樓，變成幾千元出租一天的生意。