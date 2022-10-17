減肥戰友Ivy表示，最近秋高氣爽，打算星期六相約友人去行山。她問，行山體力運動量大，當天是否該吃多點？

「那要視乎你打算行的路徑如何，還有會行多久。」我跟她說。

「我們打算沿着河背水塘走，沿途有像日本嵐山的大片竹林，也有清澈如鏡的水塘，大約要行一至兩小時。不如你幫我計算，那天我可以吃餐蛋麵作早餐嗎？」她問。

「你這個行山活動，該是漫步休閒欣賞美景，消耗量該不太多，即使你完成整段路程，也未必能消耗一碗餐蛋麵啊！出發前，不如你選些低脂肪、較易消化兼含碳水化合物的早餐，例如鮮牛肉米配果醬多士、雞扒/牛扒通粉、鮮牛肉或芝士蛋三文治、鮮奶蛋花麥皮等，這樣已能為身體提供足夠能量應付一至兩小時的路程了。」我建議。

「原來如此！看來我低估了餐蛋麵的威力了。」

我提醒她：「另外也要留意！水份補充也很重要，脫水會引致中暑甚至昏厥，甚或增加心臟負荷。」

「朋友說，下次的行山活動將會升級。」Ivy說。

「每十五分鐘路程最少補充一百毫升水，換言之，三小時的路程便要最少準備一點八公升水。」我頓了頓再補充：「日後在你行其他較長路段，即多於兩小時的山路，也要留意食物的補給，當你行了約一小時左右，有機會開始感覺輕微疲倦乏力，因為身體內的糖原差不多耗盡，屆時可約每二十分鐘補充一百毫升至二百四十毫升含百分之六至八糖份和電解質的飲料，幫助提升體力和水份。市面上售賣的日本天然蔬果汁也很適合補充糖份。長途行山，也可預先帶些低脂高碳水化合物的食物，例如飯糰、饅頭、果醬三文治、穀物棒、水果或水果乾，去補充體力。」

調皮的Ivy說：「知道了，那下次我行路途長的山路，可以幫我計算能否吃餐蛋麵嗎？」