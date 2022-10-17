市面上很多產品是無心插柳而成的，最經典例子是威而鋼（Viagra）。嚴格來說，其誕生源於研製團隊始料不及的mistake。

提到威而鋼，普遍理解是幫助男士解決性功能障礙的其中一種——Erectile Dysfunction（ED／勃起障礙）。藥廠在九八年推出後迅速大賣，首年已為藥廠帶來近十億美元銷售額，推出二十年間，全球已有六千二百萬男士服用過。但其實研製團隊，最初係以Sildenafil（威而鋼的主要成分）醫治心臟血管問題，盼藉此阻止第五型磷酸二酯酶（PDE-5）蛋白質令病人血管擴張，從而降低血壓。九○年初，藥廠在醫院安排心臟病人服食，進行第一輪的臨床測試。

醫院一名女護士發現，每次檢查服食了Sildenafil的男病人時，他們全都伏在床上，因生理反應久久不能「平復」，避免女護士走近尷尬。威而鋼的誕生，可說是全因這名女護士而起，皆因她觀察到這個現象後向臨床測試的負責人匯報，結果團隊一看：Oops！他們期望擴張血管的地方本應是心臟，但現在擴張血管的功能卻往下跑。

若用研製心臟新藥的角度去看，這是失敗結果。但藥廠當然慣於看商機，不能以心臟藥推出，就乾脆把它包裝成壯陽藥去賣。而Sildenafil只需兩年就獲美國FDA批准，比其他藥品的批核快很多。

事實上，任何藥物若迅速就獲批應用，醫生和公眾都要謹記，其長期副作用和對人體健康長遠影響是未知的。藥廠沒提供這方面的數據並不等如沒有長期副作用和影響，若在未有足夠的長期數據下堅稱某藥物無副作用或不良影響，是不負責任和有誤導的。說回威而鋼，它是血管擴張藥，若服食者本已在服用含有硝酸甘油（Nitroglycerin）或氨氯地平（Amlodipine）等降血壓藥，同時服用威而鋼要慎防血壓急劇下降、心肌缺血之風險。