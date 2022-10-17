數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶

香港數碼港艾美酒店餐廳Southside Bistro與紐約護膚品牌MALIN+GOETZ聯手推出「味遊紐約」下午茶（$568 /兩位用），酒店廚師團隊以MALIN+GOETZ精簡高效的護膚和香氛系列

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