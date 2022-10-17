數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 副刊版 2022/10/17 分享： 分享： 香港數碼港艾美酒店餐廳Southside Bistro與紐約護膚品牌MALIN+GOETZ聯手推出「味遊紐約」下午茶（$568 /兩位用），酒店廚師團隊以MALIN+GOETZ精簡高效的護膚和香氛系列 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 2022/10/15 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 2022/10/10 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 2022/10/10 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 2022/10/08 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 2022/10/08 Pizza Hut新三藩市式手藝薄批 海鮮至尊回歸+全新藍芝士香橙批 品牌 酒店 設計 餐廳 餐飲 魚 意大利 蛋 咖啡 紐約