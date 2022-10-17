微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心

微軟（Microsoft）為美國陸軍設計了一款HoloLens MR眼鏡，可為士兵提供戰場信息和夜視功能。但據彭博社引述報告，眼鏡的「綜合視覺增強系統」（IVAS）在測試時出問題，令士兵使用期間出現噁

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