微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 行政人員版 2022/10/17 分享： 分享： 微軟（Microsoft）為美國陸軍設計了一款HoloLens MR眼鏡，可為士兵提供戰場信息和夜視功能。但據彭博社引述報告，眼鏡的「綜合視覺增強系統」（IVAS）在測試時出問題，令士兵使用期間出現噁 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 今日 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 特朗普社交App Google Play准上架 2022/10/14 特朗普社交App Google Play准上架 Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 2022/10/14 Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 2022/10/12 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 2022/10/12 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 科技行業 科技軟件 科技硬件 Microsoft 美國 國防 美軍 頭痛 美國國防部 陸軍