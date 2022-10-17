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Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查

行政人員版 2022/10/17

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YouTuber Arun Maini（Mrwhosetheboss）早前拍片指出，自己收藏眾多智能手機，發現多部三星（Samsung）手機出現電池膨脹。三星發言人其後回應，表示已知情並着手展開調查。

...

欄名 : 科技新知

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