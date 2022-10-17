Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 行政人員版 2022/10/17 分享： 分享： YouTuber Arun Maini（Mrwhosetheboss）早前拍片指出，自己收藏眾多智能手機，發現多部三星（Samsung）手機出現電池膨脹。三星發言人其後回應，表示已知情並着手展開調查。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 今日 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 特朗普社交App Google Play准上架 2022/10/14 特朗普社交App Google Play准上架 Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 2022/10/14 Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 2022/10/12 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 2022/10/12 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 Samsung Galaxy Note Galaxy S 智能手機 YouTuber