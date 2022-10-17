俄軍「渣得很」 能源戰仍棒打歐美

一葉知秋。俄羅斯傳媒自爆俄軍損失多達9萬人之際，美國開始受到歐洲朋友投訴，更遭中東最老盟友捅刀。今個冬天誰都不易過。

本欄上次寫俄烏是在秋分之後，現在寒露都過去大半，立冬前最後一個節氣霜降將至，中國南方已暑氣大消，歐洲多地更降至十餘度甚至單位數。俄烏歐美近日新一輪混戰，俄羅斯在烏克蘭地面軍事表現「渣得很」，戰術上顯然陷於頹勢，而且恐怕頹處未算頹，只是西方並未因此獲得戰略主動權，反而在能源戰場節節敗退。

俄羅斯確是謎一般的存在。「戰鬥民族」好打時遇佛殺佛，不好打時一潰千里，打拿破崙如是，打納粹德國如是，打車臣也如是。俄軍目前在烏克蘭，就是處於第二種狀態。

俄軍地面戰陷頹勢 損兵力一半

俄羅斯讓烏克蘭四地「公投入俄」，高調宣示戰果，卻未能止住烏軍反攻勢頭。烏克蘭軍隊收復哈爾科夫後，成功越過奧斯基爾河天險，繼續緩慢向東推進，威脅盧甘斯克大後方。南方赫爾松戰綫，俄軍也在棄守愈來愈多土地，且在第聶伯河前背水而戰，補給困難，赫爾松市最終失守也不出奇。

俄軍拙劣表現也不似在誘敵深入。俄媒上周引述「接近克里姆林宮消息」稱，俄軍至今已減員（包括傷亡、被俘、投降或失蹤）9萬人，幾是侵烏19萬兵力一半。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近期動員30萬預備役兵源並再次換將，仍難期望俄軍冬天就能發揮俄式韌力、振作起來扭轉局面。

不過，烏克蘭最近一個動作失算，並揭示俄羅斯除了繼續在地面扭打，其實還有選擇，這並不只是西方經常渲染放大的核按鈕。

克里米亞大橋汽車炸彈襲擊，莫斯科咬定基輔所為，烏方也沒有否認，輿情更一度歡騰起來，但沒有笑得多久。克里米亞大橋傾了全俄之力，花3年就建成（在俄羅斯入境過關就知這速度對他們匪夷所思），連接半島與俄本土，爆炸固然象徵意義巨大，只是橋身塌陷段落有限，未能完全中斷通車、切斷俄方補給大動脈。

普京報復襲電網 烏停供歐電力

普京報復更讓烏克蘭吃不消。烏多座大城市連日受到導彈襲擊，當地國際傳媒形容，非前綫地區自開戰以來都未受過這種規模轟炸。

烏後方早已重過正常生活，民眾對防空警報愛理不理，俄今次下重手，基輔政府辦公室所在區域也捱炸，自然是嚴重警告。縱俄示意此輪報復完畢，「特別軍事行動」口風未變，仍在避免戰禍蔓延國內民間，但已對烏展示升級為總體戰爭、對全國設施摧枯拉朽的威脅。

更重要的是，普京連消帶打加劇了歐洲能源窘境。烏克蘭承認，3成能源基建遭到命中，宣布停止向歐洲出口電力。烏年中開始向歐盟低價輸電，促對方擺脫俄羅斯能源，現在變得自己也不夠用，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周甚至要求民眾少用25%電，比歐盟對自己人還要苛刻。

歐洲現在怎樣呢？歐盟此前要成員國好自為知，減用15%天然氣，結果德國政府數據顯示，隨着氣溫下降，電力需求在9月底一周較之前4年平均增近15%。美國傳媒也不禁稱，歐洲人節能過冬第一關就失敗。

美國天價售氣 惹法德盟友怨恨

故此，繼北溪管道受不能說的勢力襲擊後，烏克蘭電網被毁，歐洲再度因為別人打仗淪為輸家。歐洲各國雖然準備必要時配給，首先保障民居供電，民眾也可以燒柴取暖，談不上會凍死，但德國為首的歐洲工業和經濟恐難逃一劫，這話題本欄上次亦講過，在此不贅。瑞信近日財務狀況讓人關注，歐洲乃至全球經濟前景更添一大憂慮。

至於美國，鬥爭形勢也沒有因為俄軍失利而改善，美國總統拜登（Joe Biden）反而在11月中期選舉前對外一頭灰、對內愈來愈無力。

美國雖然成功驅使歐洲與俄脫鈎，其手段卻開始惹起怨恨。歐盟從美入口液化天然氣比率，從去年28%急增至45%，然而美方並非雪中送炭，而是趁火打劫。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）直言，美國以內銷4倍價格向歐售氣，「這並非友誼的含義。」德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）也批評，「友好國家」正以「天文價格」售氣，迫使德企停產。

美國對西方自己人的踐踏，更使其有求於非西方國家時鼻青眼腫。拜登7月訪沙特阿拉伯首都利雅德，會見他口中的「賤民」沙特王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman），望沙特增產紓緩西方通脹，換來對方侮辱式地每日增10萬桶（沙特日產過千萬桶）。怎料還有續集，沙特、俄羅斯等產油國組織OPEC+月初宣布，每日減產200萬桶。沙特事前更拒絕美方要求推遲一個月，無視拜登要中期選舉。

沙特石油減產拒推遲 無視拜登

沙特明剃拜登眼眉，公開理由是環球經濟展望悲觀，石油需求預料受壓，減產「與政治無關」。惟不管怎說，此舉必然牽動政治。沙特作為美國在中東最老盟友（不是以色列），在此微妙時刻保持與俄合作，是否代表重大外交轉向仍有待觀望，但無疑是對美國為首西方無視現實政治、奉行唯心外交、將自身價值強加全球的一次大反彈。

美國聯同歐洲老是大唱高調，時而妖魔化化石燃料，時而大造「人權」文章，東歐、亞太等熱點如今更在拜登主政下急劇升溫。美國忽然想對沙特「有事鍾無艷」，但對沙特來說，若與西方一起弄垮俄羅斯，如何保證下一個不會是自己？烏克蘭國破家亡、歐洲去工業化溫飽不保，正正說明做美國敵人很危險，做美國朋友卻會致命。

做美國敵人危險 做朋友卻致命

美國上周公布9月通脹持續高企，核心通脹更創40年高，聯儲局勢繼續大幅加息，經濟軟着陸機會愈來愈小。美國現在能拿沙特怎麼樣？不賣軍火，軍火商答應嗎？難道要和伊朗修好，對付沙特？美國外交還能有這樣的破立嗎？

美國現在又能拿俄羅斯怎麼樣？軍援烏克蘭非但無改變能源和經濟困境，更只會延長戰爭。將俄羅斯油價限於44美元嗎？航運保險業雖然由西方主導，但俄年中已開始由主權基金背書的俄國家再保險公司（RNRC），為油輪提供保險服務。西方本就拒買俄油，根本管不了。中印等大客則在暢買俄能源，甚至把過剩的轉售歐洲賺一筆。對俄制裁，制裁了誰？

可見，俄羅斯當前在能源戰略層面仍比歐美有較多選擇，只是俄在軍事戰術層面一塌糊塗，退到何時何地無人能說。今個冬天，就看誰先捱不住。

▲ 俄羅斯雖然在烏克蘭地面軍事表現一塌糊塗，但在能源戰略層面仍比歐美有較多選擇，還看今個冬天誰先捱不住。（路透社資料圖片）