「前置接駁式」物理治療 強化基層醫療

施政報告發表在即，各界預期內容有大量與地區民生相關的政策，而正因為香港已受疫情折騰兩年多，故此強化全民健康水平之基層醫療政策，自是重中之重；芸芸要務當中，又以推動「前置接駁式物理治療安排」為急中之急，兼且惠民效果快亦大。

醫醫相衞陰謀論 無助病人權益

所謂「前置接駁式」物理治療安排，一般多數被稱作「病人免轉介求診物理治療師」，然而目前坊間乃至部分立法會議員，對新建議的理解不算準確，甚至有些誤解。事實上，物理治療師管理委員會轄下工作小組之最終方案，箇中關鍵在於物理治療師必須為求診人士於30天（其間最多10次療程）後撰寫報告，並上載至「醫健通」，再要求仍有需要物理治療的病人取得醫生轉介信，始能繼續療程。也就是說，新安排並非容許求診者100%毋須醫生轉介，便可持續獲得物理治療服務，而是在病人正在輪候專科醫生接見前的苦等期，得以先進行物理治療一個月，免病情因延誤診斷而有機會惡化。

或問才讓物理治療師預先治療痛症纏身的病者一個月、最多10次罷了，醫生們不用如斯緊張吧？從解困角度分析，這類常於媒體散播暗示醫生業界小心眼、乃至醫醫相衞的民粹批評，甚至從陰謀論出發，指醫衞局局長盧寵茂處處維護醫生之說，徒令社會分化，又無助提升病人權益，實在不可取。畢竟，盧寵茂毅然放棄手頭萬般工作入官場，明顯是想改善公共衞生政策及制度配套，所以他本人反過來應該是最明白醫生有何顧慮，從而最有能力向業界解畫、並推動「前置接駁式物理治療安排」之政策創新倡導者。

除卻上述最大誤會，綜合目前報道及多方渠道意見，就前置接駁式物理治療（免轉介）安排的普遍誤解，主要有以下3點：

延誤診治指控 缺數據支持

1.由物理治療師診斷可能令病人情況惡化？--此乃最常見的誤解，包括有醫生指，擔心物理治療師在實際診斷病人病況時有困難，或會反過來造成病人延誤診治，並總以腰背痛為例，指病人既有機會是因傷患或姿勢錯誤引起，但亦不排除是癌症云云。

先別說醫生認為「物理治療師診斷病人或會造成延誤診治」這點，有否刻意貶低物理治療師專業水平之嫌，實情是物理治療診斷一定包含相關之篩查訓練，故有經驗的物理治療師當具備識別癌症等重病之能力，及早轉介醫生跟進。針對此誤解所衍生之憂慮，香港物理治療學會的最後建議，是只許有2,000小時或以上實際診斷經驗的物理治療師，始可參與「前置接駁式」免醫生轉介安排收症。

何況，物理治療師於一個月後也必須撰寫報告，要求病人找到醫生轉介才可繼續療程，故治療師若認為療程時間可能不止一個月，自然不到一個月便會早早要求病人找醫生寫信轉介，因此以「延誤診治」反對前置接駁式物理治療安排，乃既違背常理、亦沒有現實數據支持的憑空指控。

早治療早復康 減醫療成本

2.新安排令公立醫院加重負擔並出現混亂？--另一方面，至今仍有人誤會，以為前置接駁式物理治療安排，會容許求診者到公立醫院直接輪候物理治療服務，如此當然會令公立醫院的物理治療師不勝負荷；可是真相卻剛好相反，「前置接駁」完全不是要開設接收公營物理治療服務的另一條隊，免轉介安排只針對改善基層醫療系統，目的是方便一般病人毋須額外花時間到公立醫院找醫生寫轉介信，引致輪候「街症」的隊伍不必要地增長，從而讓真正有需要的病人可以更快獲得服務。

現時未有前置接駁式物理治療安排之另一弊病，是很多人不想花長時間排「街症」只為取一封轉介信，因此反而延誤了診治。世界物理治療聯盟也指出，不用醫生轉介此安排，令病人更積極參與物理治療，既加快復康，亦節省其醫療開支；宏觀來說，前置接駁式物理治療安排能夠有系統地降低其他醫護專業服務之成本，包括減少處方藥物，以及早期檢查的時間和費用。

此外，不少到公立醫院求診的長者，由於不了解物理治療轉介如何操作，一旦把轉介信給予公院相關部門後，已沒有另一封轉介信，讓自己在不想再等的時候，可以選擇到私營市場求診，也就失去透過基層醫療分流病人之可能性。

紓緩公院壓力 減流失「推力」

3.病人直接到私營市場求診令公營體系流失人手？--這個誤解源於「讓病人直接找物理治療師將推高私營市場吸引力」此前設，於是會令更多公立醫院的物理治療師跳槽。

可是，這種因果關係並不必然成立：始終公營醫療機構各科專才離職，不單純是因為市場「吸力」，更可能是由於公立醫院工作環境欠佳所產生之「推力」；相反，容許前置接駁安排能夠紓緩公立醫院的排隊人數，反而可某程度上減輕公營機構物理治療師的工作壓力。

另一方面，「公Vs私」物理治療師的病情性質大不相同：私營市場主要處理肌肉痛症，公立醫院則有大量專科轉介個案，所以離開公營醫療系統與否，還視乎不同物理治療師的興趣及長遠發展目標。

固然，從病人利益角度出發，既然公立醫院長期人手不足，以前置接駁安排結合醫療券，讓市場分擔公營醫療系統壓力，同時令一般患者透過物理治療師，得以提前獲得專業診斷，倒有機會更早轉介至專科醫生，實乃更積極亦更具彈性、兼以病人為本的政策答案。

▲ 作者認為，醫衞局局長盧寵茂最明白醫生顧慮，從而最有能力向業界解畫、並推動「前置接駁式物理治療安排」之政策創新倡導者。（資料圖片）