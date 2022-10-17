施政報告料制定 10年文藝設施藍圖

今屆李家超政府開設了文化體育及旅遊局，據知周三（19日）的施政報告，將制定「十年文化藝術設施發展藍圖」，把香港打造成中外文化藝術交流中心，更計劃在全港興建多間博物館。

消息指，特首李家超將鼓勵私人發展項

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