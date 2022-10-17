施政報告料制定 10年文藝設施藍圖 政治版 2022/10/17 分享： 分享： 今屆李家超政府開設了文化體育及旅遊局，據知周三（19日）的施政報告，將制定「十年文化藝術設施發展藍圖」，把香港打造成中外文化藝術交流中心，更計劃在全港興建多間博物館。 消息指，特首李家超將鼓勵私人發展項 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 帳委會4席懸空 邵家輝料回歸「掌舵」 2022/10/15 帳委會4席懸空 邵家輝料回歸「掌舵」 觀塘推5項服務 關愛隊「試驗區」？ 2022/10/14 觀塘推5項服務 關愛隊「試驗區」？ 吳秋北再發文 否認指控任何人 2022/10/13 吳秋北再發文 否認指控任何人 高官馬不停蹄 說好香港故事 2022/10/12 高官馬不停蹄 說好香港故事 「北歡而散」風波 江玉歡再發功？ 2022/10/11 「北歡而散」風波 江玉歡再發功？ 香港 施政報告 李家超 博物館 天水圍 西九文化區 M+ 故宮文化博物館 卓永興 文化體育及旅遊局