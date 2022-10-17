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施政報告料制定 10年文藝設施藍圖

政治版 2022/10/17

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今屆李家超政府開設了文化體育及旅遊局，據知周三（19日）的施政報告，將制定「十年文化藝術設施發展藍圖」，把香港打造成中外文化藝術交流中心，更計劃在全港興建多間博物館。

消息指，特首李家超將鼓勵私人發展項

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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2022/10/11
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香港 施政報告 李家超 博物館 天水圍 西九文化區 M+ 故宮文化博物館 卓永興 文化體育及旅遊局

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李家超：習報告 推進港發展「定海神針」
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