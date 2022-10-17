AEON 35周年第二擊 「均一價+秋冬生活應援+秋冬特集」優惠

唔經唔覺AEON已陪咗大家35年，黛安聽公關姊妹講，AEON將推出「AEON 35周年第二擊」活動，由即日起至下周三（26日）推出「均一價」優惠，大家只要用$30、$70、$100或$300就可以揀選3件指定貨品，如$30有3包九龍城寨白魚蛋、墨魚丸、炸魚蛋或炸魚角；$70有3袋日本宮崎袋裝小甜薯；$100有3隻卡通陶瓷有耳杯，真係又抵又吸引！

此外，仲會推出「秋冬生活應援」及「秋冬特集」優惠，以最抵價錢搜羅各款秋冬商品畀大家選購，包括自家品牌TOPVALU、HOME COORDY同iC innercasual商品，例如男女裝PEACE FIT WARM系列、童裝厚地內衣；更有素色密口毛毛拖鞋同白爛貓絲柔雙層毛氈等，陪大家迎接秋冬。

姊妹仲話，現時凡喺AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET購買AEON購物禮券，每滿$1,000即可獲贈$50現金券1張、滿$2,000可獲$50現金券2張，如此類推，每次最多可獲3張；使用期直至11月29日。另外，AEON電子會員購物每滿$300亦可獲贈電子印花1個，集齊5個即可獲AEON $30電子優惠券5張，集齊8個則可再多獲5張；10月31日或之前每單交易滿$100即可用1張，記得把握機會掃貨喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 全封閉帳篷特價$259

▲ 白爛貓絲柔雙層毛氈

▲ $100有3隻卡通陶瓷有耳杯