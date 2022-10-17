  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 05:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AEON 35周年第二擊 「均一價+秋冬生活應援+秋冬特集」優惠

行政人員版 04:00 2022/10/17

分享：

分享：

唔經唔覺AEON已陪咗大家35年，黛安聽公關姊妹講，AEON將推出「AEON 35周年第二擊」活動，由即日起至下周三（26日）推出「均一價」優惠，大家只要用$30、$70、$100或$300就可以揀選3件指定貨品，如$30有3包九龍城寨白魚蛋、墨魚丸、炸魚蛋或炸魚角；$70有3袋日本宮崎袋裝小甜薯；$100有3隻卡通陶瓷有耳杯，真係又抵又吸引！

此外，仲會推出「秋冬生活應援」及「秋冬特集」優惠，以最抵價錢搜羅各款秋冬商品畀大家選購，包括自家品牌TOPVALU、HOME COORDY同iC innercasual商品，例如男女裝PEACE FIT WARM系列、童裝厚地內衣；更有素色密口毛毛拖鞋同白爛貓絲柔雙層毛氈等，陪大家迎接秋冬。

姊妹仲話，現時凡喺AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET購買AEON購物禮券，每滿$1,000即可獲贈$50現金券1張、滿$2,000可獲$50現金券2張，如此類推，每次最多可獲3張；使用期直至11月29日。另外，AEON電子會員購物每滿$300亦可獲贈電子印花1個，集齊5個即可獲AEON $30電子優惠券5張，集齊8個則可再多獲5張；10月31日或之前每單交易滿$100即可用1張，記得把握機會掃貨喇！

本文轉載自《晴報

全封閉帳篷特價$259

白爛貓絲柔雙層毛氈

$100有3隻卡通陶瓷有耳杯

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 雅芳婷全新「抗病毒四季套被」6大優點 限定優惠低至36折
今日
雅芳婷全新「抗病毒四季套被」6大優點 限定優惠低至36折
八卦名利場 - 麥當勞3款蕃茄濃湯扭扭粉 今起再登場
今日
麥當勞3款蕃茄濃湯扭扭粉 今起再登場
八卦名利場 - 中醫普門堂贈醫施藥 支援長新冠患者
2022/10/14
中醫普門堂贈醫施藥 支援長新冠患者
八卦名利場 - 美心MX推膠樽再生制服 減塑環保迎50周年
2022/10/14
美心MX推膠樽再生制服 減塑環保迎50周年
八卦名利場 - 御品皇中式點心大優惠 買滿$40享9折
2022/10/14
御品皇中式點心大優惠 買滿$40享9折

上一篇文章

麥當勞3款蕃茄濃湯扭扭粉 今起再登場

下一篇文章

Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？