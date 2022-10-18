序言看了幾句，才醒過來真沒看過王家衛寫的短文。對白台詞當然熟悉不過，而前呼後擁順手拈來的小文章，由頭到尾一氣呵成，真倒是第一次，出現在李舒的新書《從前的優雅》作序，單看個書名，那種人面桃花即視感，也確實幾王家衛。

兩人結緣是五年前，王家衛到上海繼續籌劃《繁花》，戲裏當然有些時代感的考究，作者金宇澄就推薦了李舒。李舒其實年紀不大，但聞名於所鍾愛的「老細藝」，由京劇、民國太太的廚房、舊時小報食譜玩物、白糖糕、老日子名人掌故人情細故，都很老派，這種老派，許多時又是民國時期作風，於是印象中真有活在上世紀初閨秀文女風範。之前寫《山河小歲月》，以為是混合了張愛玲胡蘭成林徽音。

序中可看導演如何理解《繁花》原著：「細看是花開兩朵各表一枝，一邊是飲食男女，另一邊是山河歲月。左顧右盼要理出一條綫索，談何容易」，也不清楚李舒後來如何把那個早非民國時代的優雅，而只是改革和下海潮的八、九十年代的上海氣味讓王家衛去還原。只聽說她也得進組，就是去到片場，看着滿目上世紀的舊情綿綿，演化成一景一物一裙一鏡。也許想確認的，是演員說話的尺度、走路的姿態、所用的物品，是否真的複製了那從前光景。

序中，王家衛特別提到，最喜歡最後寫趙蘿蕤（文學八卦中《圍城》唐曉芙的原型，而非源自楊緯）的一篇，欣賞她在最暗時刻，就守在廚房吃牛油麵包。在那個時代，不再單是奢華，而關乎一種態度。「今天重看大半個世紀之前的非常人、非常事，意義何在？是可以參考他們在至暗時刻的堅守，在漫漫長夜的表裏如一。」的確，優雅早消逝，而至暗時刻卻未過。