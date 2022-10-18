減肥戰友寶兒，今日雄心壯志地問：「一個月最多可以減幾多磅？」

「你仍年輕，努力的話，可達八磅。」過去半年，她一直處於半躺平狀態，我偶爾踢她兩腳，她的動力會輕微提升。但少見她如此主動，於是，我好奇問道：「哪裏來的鬥志？」

「不就是日本開關，剛訂了十一月底的機票。」她答道。

「日本開關跟減肥有何關係？」我摸不着頭腦問道。

「日本人好像吃不胖似的，雖然我只是一百三十磅左右，但日本衫竟然要穿加大碼，真令人沮喪。」她答道。

我經常說，減磅必須有動力和支持點，找到了必事半功倍，像寶兒便是一例。於是，我跟她分析說道：「日本人吃不胖，倒與他們的飲食習慣有關。按日本的飲食傳統，他們喜愛白飯和麵食，就算是早餐，不難看到他們愛以米飯開始。另外，原來他們愛吃的一些食物，也是吃不胖的關鍵。」

寶兒瞪大眼睛問道：「有何竅門？」

「如何提升新陳代謝，是保持體重的重點。原來，某些食物，對提升代謝，也有輕微幫助。海鮮和豆類，含有豐富硒質，對維持甲狀腺賀爾蒙很重要，是保持正常代謝的重要一環。另外，黑咖啡和綠茶也有輕微提升代謝的元素。最重要的，是日本人很愛吃的海藻，適量地進食，對調節代謝也很重要，你不妨在餐單之中，加入這些食材。」我詳細解釋。

寶兒如獲至寶地笑問：「即是不用運動，也可提升代謝？」

「你想多了。」我白了她一眼。