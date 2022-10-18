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有趣的反差

副刊版 2022/10/18

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東京大學名譽教授本村凌二監修的《爆笑世界史》，很有魔力，從未看過用這種角度寫歷史人物的書，新鮮又好笑，愛不釋手。本村凌二提供了一個很有趣和人性化的角度，觀看歷史中曾被視為「偉人」的人物：其實，在偉人身上有些超糟糕的部分不足為奇，沒有任何一個人只存在偉大的一面的；「偉人」與否，時空也是關鍵元素，比方說，在某個國家被視為「偉人」者，在另一個國家卻可能被當成怪胎。

書中提及被後世視為「偉大」的哲學家蘇格拉底，他終日喜歡跑出街在廣場與人辯論，日夜思考「人應該怎麼活才對呢？」從這個角度看，蘇格拉底活像非常有深度和思想的哲學家，亦因如此，吸引了一班男士追隨成為弟子。但若從另一視角去看，這幫日日只顧聊天的男人，不事生產，無勞動力，一朝早出門就到廣場「打躉」和「吹水」，怪不得文獻有記載，蘇格拉底有日一如以往在廣場發表偉論，其妻拿着水桶跑到他面前破口大罵一輪，舉起水桶就潑，把他照頭淋到落湯雞般，蘇格拉底那句名言：「打雷（大罵）之後就會下雨」就是出自此處。若從妻子視角去看這樣的一個老公，光聊天不工作，日日如是，鬧極都當耳邊風，看着這樣的男人，妻子火大是可理解的。本村凌二妙評：「如此看來，思想或許可以說是一堆閒人所創造出來的……」這樣說也有其道理。

書中還記載了其他歷史偉人的有趣反差：探險家哥倫布發現美洲大陸，卻到死都以為那是印度；伊利沙伯一世極具霸氣，卻一定要用厚達一點三公分厚的大濃粧固定表情；拿破崙一生要威，但老婆外遇的信卻被登報公開，顏面盡失；「鐵娘子」戴卓爾夫人治國從嚴，但教仔卻寬鬆到極，其賽車手兒子到沙漠參加賽車，比賽時卻缺席，鐵娘子怕他遭綁架，竟派出英軍大規模搜索，最後發現他在帳篷睡過頭。這本書用幽默的角度寫下四十五位歷史人物的反差，讀者在爆笑中學懂人性的本質——「偉人」其實只不過是「人」，看懂歷史，自然也看懂人性。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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