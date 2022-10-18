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中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂

副刊版 2022/10/18

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秋高氣爽，應走到戶外享受涼風及新鮮空氣。休閒及娛樂活動空間The Grounds再次回歸，位於中環AIA Vitality公園，正式向公眾開放。一系列豐富體驗和活動，可安坐於舒適的私人花園中，欣賞無與

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欄名 : 本地遊

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