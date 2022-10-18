中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 副刊版 2022/10/18 分享： 分享： 秋高氣爽，應走到戶外享受涼風及新鮮空氣。休閒及娛樂活動空間The Grounds再次回歸，位於中環AIA Vitality公園，正式向公眾開放。一系列豐富體驗和活動，可安坐於舒適的私人花園中，欣賞無與 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 2022/10/12 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 2022/10/06 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 2022/10/01 全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁 2022/09/24 活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁 兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣 2022/09/17 兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣 電影 中環 門票 瑜伽 公園 電影院