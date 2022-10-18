杜絕虐兒 保護社會未來棟樑

近年，本港社會發生了不少無數令人痛心、並涉及父母和兒童服務機構的虐待及疏忽照顧兒童案件。根據社會福利署保護兒童資料系統統計報告，去年共有1,367起新登記的虐待或疏忽照顧案件，比前一年增加45%，當中有43.4%的個案涉及身體傷害和虐待，在大多數案件中（59.9%），施虐者是兒童的父母。

而根據香港救助兒童會去年發表的Young Voices研究，每5個受訪的青年人中，就有一個擔心受到成人傷害，或不知道在遇到暴力對待時向誰求助；46%的受訪者表示，有時或經常擔心受到父母的責罰。

向兒童實施體罰或暴力，會為他們的身心、腦功能和認知功能發展，造成負面影響，成年後有更大機會出現暴力行為、犯下罪行和出現反社會行為傾向。

保護兒童免受傷害是所有成年人的責任，政府透過法律改革、為專業人員培訓、調查和提高公眾意識等方面的措施，對保護兒童免受虐待和疏忽照顧至關重要。我們建議政府採取以下措施：

推虐兒強制通報 建零容忍文化

•立法全面禁止在任何情況下，對兒童進行體罰及其他殘酷、羞辱式的懲罰，並加快推動虐兒個案強制通報機制，以及「沒有保護罪」的立法；

•推動公眾教育計劃，在社會建立「虐兒行為零容忍」的文化；

•增撥資源以更有效推動和普及家長教育，提升家長及照顧者對非暴力管教兒童方法的知識，同時亦為有虐待或疏忽照顧兒童的高風險家長及監護人，提供強制家庭教育和輔導服務；

•確保在保護兒童方面的人力資源、培訓、調查、寄養和社會服務等範疇上，能夠與強制舉報虐兒機制的立法互相配合。

•加強對教師和社工等前綫專業人員的培訓，學習如何以最恰當的方式，與兒童和青少年溝通暴力和虐待等問題，並提高對懷疑虐待兒童案件的警惕；

•將兒童保護教育納入常規課程，以建立自我保護的知識和培養抗逆力，確保他們在有需要時懂得求助；

•設立資助計劃，協助所有兒童服務組織建立兒童保護機制，提高他們確保兒童安全的能力。

兒童的社會情感和心理健康，與身體健康同樣重要。良好的心理健康使兒童能夠有效應對生活中遇到的挑戰，並充分實現他們的潛力。

根據世界衞生組織（WHO）的數據，在全球每7個10至19歲的兒童和青年中，就有一個遇到與心理健康相關的問題。雖然香港暫時未有官方數據，監測不同年齡組別的心理健康狀況，但兒童和青少年精神病服務的需求近年不斷增加，例如醫院管理局精神科處理的兒童和青少年個案，於7年內增加了近61%，求診人次從2014年的26,500，上升至去年的42,700，這可能反映了情況的嚴重性。

由於缺乏對心理健康問題的認識、存在誤解或偏見，或會令兒童遇到問題時得不到適當的診斷和治療，相關影響可能會延續至成年階段。

對於減少風險因素，以及防止心理健康疾病影響兒童和青少年長期發展，除了接受治療，前期介入或自我照顧亦同樣重要，因此年輕一代的心理健康，是政府應該更重視和投放資源的範疇。我們建議政府採取以下措施：

增公眾認知 減對求助誤解

•加快推動學校採用全校參與的模式，促進學生的心理健康，將社會和情緒認知學習，列為各級教育的主要目標，並將相關知識納入相關教育課程，以確保學生能夠認識和管理情緒、建立同理心、正面人際關係和作出負責任的決定；

•為教師和學校社工提供額外培訓，學習教授提高兒童社會和情感技巧的知識，並提升早期識別及支援有心理健康需要學生的能力；

•支援社區或非政府組織舉辦活動，提高公眾對心理健康的認識，以減低對求助行為的誤解與偏見，並加強社區和家庭對高危兒童的支持；

•為兒童公立精神科門診增撥資源，以縮短過度活躍症、自閉症、抑鬱症、焦慮症或其他心理疾病患者的輪候時間；

•確保精神科醫生、社區精神科護士和個案經理的供應，能夠滿足長期的人力資源需求，符合世界衞生組織的標準，並加派教育心理學家，為有心理或情緒健康問題的學生提供更多支援；

•檢討課程和公開考試制度，以減少學生的學業壓力，促進他們的均衡發展。

年輕人是社會的未來棟樑，因此社會必須保持開放和公平，讓下一代都能看到希望和機會，並參與未來的成功。但是，早前中文大學一項調查顯示，52%的受訪市民認為，社會向上流動的機會並不足夠，63.3%受訪者認為向上流動機會較10年前差。

另一方面，去年香港的兒童貧窮率高達23.6%，青年失業率由2017的8.6%，升至去年的12.9%。貧富差距以及較低的社會經濟地位，會對教育、收入以及福祉造成負面影響，政府有責任為兒童和青年，賦予合適的技能和知識，確保他們能夠在未來發揮所長，我們建議政府採取以下措施：

鼓勵參與公共事務 促向上流動

•舉辦更多青年參與活動，以鼓勵兒童和青年參與公共事務；

•增加兒童事務委員會和青年發展委員會中青年委員的比例，以確保在政策制定過程中，能有效反映他們的意見、需要和生活經驗。

•擴大資助計劃的覆蓋範疇，增加學生資助金額，以更有效支援貧困家庭，以及解決跨代貧窮問題。

•增加資源，為貧困青年提供向上流動機會，提高他們對未來關鍵技能的認識，以及接觸不同職業的機會。

▲ 保護兒童免受傷害是所有成年人的責任，政府應致力建立「虐兒行為零容忍」的文化。（資料圖片）