Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 行政人員版 2022/10/18 分享： 分享： Meta開拓元宇宙業務已有一年，但發展步伐似乎不及預期。根據Meta一份內部文件顯示，旗下元宇宙遊戲平台Horizon Worlds的每月活躍用戶僅20萬人，無法達到該公司的業績預期。 Horizon ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 今日 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 2022/10/17 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 2022/10/17 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 特朗普社交App Google Play准上架 2022/10/14 特朗普社交App Google Play准上架 Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 2022/10/14 Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 元宇宙 Meta 遊戲平台