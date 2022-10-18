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Office 365漏洞 加密電郵可被破解

行政人員版 2022/10/18

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網絡安全公司WithSecure在微軟（Microsoft）辦公室軟件Office 365中發現一個無法修補的漏洞，是由加密電郵的電子密碼本（ECB）模式引起，可令黑客破解加密電郵的內容。

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欄名 : 科技新知

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