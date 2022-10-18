2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 港聞版 2022/10/18 分享： 分享： 不少人選用電動牙刷清潔口腔，消委會測試14款電動牙刷，發現2款700元以下的平價產品，較逾千元的品牌更優勝。港人熟悉的品牌「Oral-B」，測試中囊括的4款產品，均獲得4星或以上的好評。 Oral-B及 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 今日 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 今日 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 今日 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 4串流音樂平台 試用後自動續訂 今日 4串流音樂平台 試用後自動續訂 你可能感興趣 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 今日 01:00 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 今日 01:00 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 今日 01:00 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 消委會 Philips 消費資訊