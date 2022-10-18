2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨

不少人選用電動牙刷清潔口腔，消委會測試14款電動牙刷，發現2款700元以下的平價產品，較逾千元的品牌更優勝。港人熟悉的品牌「Oral-B」，測試中囊括的4款產品，均獲得4星或以上的好評。

Oral-B及

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