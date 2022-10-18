9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 港聞版 2022/10/18 分享： 分享： 不少人當紫菜是零食，消委會測試市面27款即食紫菜，結果分別發現有7成樣本（19款）及近4成樣本（10款）達食安中心高鈉及高脂水平，其中有9款即食紫菜既高鈉又高脂。結果又顯示，全部樣本均含豐富碘，消委會 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 今日 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 今日 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 今日 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 4串流音樂平台 試用後自動續訂 今日 4串流音樂平台 試用後自動續訂 你可能感興趣 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 今日 01:00 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 今日 01:00 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 今日 01:00 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 消委會 脂肪 零食 鈉 食安中心 消費資訊