9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹

不少人當紫菜是零食，消委會測試市面27款即食紫菜，結果分別發現有7成樣本（19款）及近4成樣本（10款）達食安中心高鈉及高脂水平，其中有9款即食紫菜既高鈉又高脂。結果又顯示，全部樣本均含豐富碘，消委會

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