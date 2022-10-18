獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 港聞版 2022/10/18 分享： 分享： 消委會於今年1至9月共接獲28宗涉獸醫服務的投訴，較去年同期增1倍；有投訴人的狗隻進行手術的費用逾12萬，竟是最初報價的2倍，診所稱投訴人已簽署住院及手術同意書，消委會介入調停無效，建議事主向獸醫管理 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 今日 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 今日 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 今日 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 4串流音樂平台 試用後自動續訂 今日 4串流音樂平台 試用後自動續訂 你可能感興趣 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 今日 01:00 3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 今日 01:00 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 今日 01:00 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 消委會 獸醫 消費資訊