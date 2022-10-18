獸醫手術費達12萬 多報價逾倍

消委會於今年1至9月共接獲28宗涉獸醫服務的投訴，較去年同期增1倍；有投訴人的狗隻進行手術的費用逾12萬，竟是最初報價的2倍，診所稱投訴人已簽署住院及手術同意書，消委會介入調停無效，建議事主向獸醫管理

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