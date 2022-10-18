牙膏每日接觸口腔，其中成分相當重要。消委會測試市面30款牙膏，發現其中3款兒童牙膏偏酸性，未能符合內地標準，有機會損害幼童的琺瑯質。另有2款兒童牙膏的氟含量低於聲稱，或未能加強鞏固牙齒。牙醫指酸性牙膏

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