3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質 2款氟含量低難護齒 9成檢重金屬 港聞版 2022/10/18 分享： 分享： 牙膏每日接觸口腔，其中成分相當重要。消委會測試市面30款牙膏，發現其中3款兒童牙膏偏酸性，未能符合內地標準，有機會損害幼童的琺瑯質。另有2款兒童牙膏的氟含量低於聲稱，或未能加強鞏固牙齒。牙醫指酸性牙膏 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 今日 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 今日 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 今日 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 4串流音樂平台 試用後自動續訂 今日 4串流音樂平台 試用後自動續訂 你可能感興趣 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 今日 01:00 2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 今日 01:00 9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 今日 01:00 獸醫手術費達12萬 多報價逾倍 消委會 消費資訊