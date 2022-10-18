  • 26°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3款兒童牙膏偏酸 恐損琺瑯質

2款氟含量低難護齒 9成檢重金屬

港聞版 2022/10/18

分享：

分享：

牙膏每日接觸口腔，其中成分相當重要。消委會測試市面30款牙膏，發現其中3款兒童牙膏偏酸性，未能符合內地標準，有機會損害幼童的琺瑯質。另有2款兒童牙膏的氟含量低於聲稱，或未能加強鞏固牙齒。牙醫指酸性牙膏

...

相關文章

2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨
今日
2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨
9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹
今日
9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹
獸醫手術費達12萬 多報價逾倍
今日
獸醫手術費達12萬 多報價逾倍
4串流音樂平台 試用後自動續訂
今日
4串流音樂平台 試用後自動續訂

你可能感興趣

2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨
今日 01:00
2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨
9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹
今日 01:00
9款即食紫菜高鈉高脂 「小老闆」最鹹
獸醫手術費達12萬 多報價逾倍
今日 01:00
獸醫手術費達12萬 多報價逾倍
消委會 消費資訊

上一篇文章

407宗輸入創新高 專家：無礙寬至0+0

下一篇文章

2款700元以下電動牙刷 表現勝貴價貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？