DHL Express 香港持續提升管理質素 推動物流業數碼轉型

▲ 吳志忠表示，實踐優質管理加上員工積極投入，成就公司在疫情下仍能保持競爭力，成為首選供應商。

DHL Express 香港（下稱DHL）為領先全球的物流企業，網絡遍布全球220多個國家及地區，擁有超過38萬名員工，為確保客戶不論在何時何地都能獲取最卓越的服務，優質管理是至關重要。「置身瞬息萬變的世代，客戶需求和法規準則時刻在變，物流企業需建立良好的管理架構和質量標準，定期檢視整體營運，評估績效，並善用技術資源靈活應對挑戰。」DHL Express 香港及澳門高級副總裁及董事總經理吳志忠說。

運用系統化管理來提升物流效率，是DHL最主要的核心任務。吳志忠表示，DHL制定全球標準作業平台（DHL Global Standard Operating Platform GSOP）處理日常工序，除了訂單到收款的端對端流程，GSOP還能全面監察標準工作流程、培訓、績效，以及IT系統的互通性及設備的流暢性，讓營運更有效率之餘，亦確保客戶的貨件能穩妥快捷地送到收件人手中。

重視培訓全球員工定期收集客戶意見

除了行之有效的管理系統，人才亦是提供優質服務的關鍵，故DHL十分注重員工培訓。「我們提供一系列的課程，其中包括屢獲殊榮、已實行超過10 年的『國際認證專家』（Certified InternationalSpecialist CIS）培訓課程，為DHL全球的員工進行培訓，協助員工發展潛能及提高生產力，內容包括公司策略、國際航運基礎知識及管理技能等，我們在香港的員工均已完成 CIS 基礎課程，並繼續學習其他不同的範疇。」吳志忠補充，由於主管是企業運營效率提升的關鍵，因此DHL提供「國際認證經理」（Certified International Manager）及督導員培訓，講授DHL重視的關鍵領袖特質。此外，DHL秉持以客為尊的服務文化(Insanely Customer Centric Culture)，推動持續進步，公司不僅訂立制度收集及分析客戶意見，還透過淨推薦指數（Net Promoter Approach）計劃和定期進行客戶調查，了解客戶滿意度，另外又透過First Choice Continuous Improvement計劃，定期檢討服務表現，制定有系統及可持續的改善方案，從而靈活回應客戶的需要。

回應4大全球趨勢 參賽助制定改善策略

展望未來，吳志忠指近年有4大趨勢（全球化、數碼化、電子商務及可持續發展）影響物流業，集團將會乘勢發展，把握機遇促進長遠增長，同時加快數碼轉型，當中包括將投資約20億歐元加強數碼轉型，提升客戶和員工體驗，加強營運效率，另外為致力實踐2050年零排放的使命，到2030年將投資70億歐元用於減少二氧化碳排放的措施。對於今屆成功獲獎，吳志忠表示，參與外間的評選計劃有助了解公司在不同範疇的表現，包括領導力、企業文化、客戶服務、營運標準和人才及知識管理等，從而制定改善策略，同時認識到不同行業之最佳典範，取長補短：「通過參與優質管理獎，企業可與本港各行業的精英交流，提升管理水平外，更能透過專業評審團的考核、意見和反饋，從而作出改善，精益求精。」

(特約)