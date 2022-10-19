日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地

每年10月至11月是日本波斯菊綻放的季節，因為花瓣的形狀和櫻花相似，故這段時份開花的波斯菊又被稱為「秋櫻」。

日本開關，不少港人急不及待到「鄉下」朝聖，如到福岡，可以順道到以下4個地點欣賞波斯菊的美態。

...