日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 副刊版 2022/10/19 分享： 分享： 每年10月至11月是日本波斯菊綻放的季節，因為花瓣的形狀和櫻花相似，故這段時份開花的波斯菊又被稱為「秋櫻」。 日本開關，不少港人急不及待到「鄉下」朝聖，如到福岡，可以順道到以下4個地點欣賞波斯菊的美態。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 2022/09/24 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 2022/09/03 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 2022/08/20 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/14 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 2022/05/27 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 日本 賞花 福岡 九州