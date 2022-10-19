黏連性滑囊炎又俗稱為五十肩，據統計病症多發生於40至59歲年齡群組。醫學報告亦指出五十肩的發病率高達3%至5%，細思若以中年組群人口數目計算，每年五十肩新症數目確不容忽視。

五十肩有別一般肩肌腱炎症，有更為劇烈疼痛及受限的活動幅度，不論主動或被動動作，肩關節動作縮緊，疼痛動彈不得。五十肩發病原因不明，但相信包括運動受傷引致，或長期肩痛者因漫不經心的一個細微肩部動作，促使慢性發炎進一步衍生，作一發不可收拾並廣泛分布的肩部炎症疾病。

即使痛緊難分，但五十肩仍可大致分為3個階段：紅腫熱痛為主的發炎期，關節攣縮收緊的凝凍期，及活動幅度緩慢恢復的解凍期。發炎及凝凍期發展急速猛烈，時間約3至4周已可見嚴重的肩黏連緊縮，肩痛劇烈。可幸五十肩炎症有其自限性，不像其他風濕性關節炎般炎症病變沒完沒了，病況反而會停頓自癒，經歷為時4至6個月解凍期，常可自行鬆解復元。

五十肩的運動原則一向是盡早作肩部運動，即使肩痛難耐，仍盡可能活動以保持肩可動幅度。在非手術或非藥物處理大前提下，五十肩臨床多以透皮神經電刺激、手法治療及教育患者家居活動為主。

近年病理研究指，不少五十肩病人同時患上肩袖撕裂病，這解釋了為何一些病患恢復期進度緩慢，並使人們質疑過度重視拉筋的做法。若考慮到病理關節囊黏連變緊，進取的關節活動度似是可取，但五十肩銀髮族亦多有肩袖撕裂的隱蔽情況，拉扯形式的運動並不合適。筆者仍深信早期運動的必要性，但同時傾向治療早期應以肩袖練力為主，輔以較為輕鬆的活動幅度運動，循序漸進作拉筋運動。例如發炎期可作肩袖肌肉各方向的等長收縮運動，或凝凍期初期作肩垂鐘擺運動，解凍期才作進取的各式主動或被動關節鬆解手法治療。

肩袖肌力訓練一向不作為五十肩的主流處理方法，故臨床研究報告十分匱乏，至近年才相繼刊登。雙盲研究發現常規電療及活動度治療外，若加上肩袖肌肉訓練，能更有效恢復肩部關節生理動作，同時亦更有效減緩疼痛及回復關節的正常功能。此外，西醫治療新法更強調局部韌帶的精準消炎藥物注射方法。

▲ 右肩五十肩初期運動作肩袖肌肉等長收縮，於腋下置一軟墊並夾實，手肘屈曲90度，以門邊或牆頂住手腕：右圖紅色箭咀示向內發力，訓練肩內旋肌；左圖藍色箭咀示向外發力，訓練肩外旋肌。8下動作為一組，每天各訓練兩組。