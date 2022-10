前恒生公關一姐王美琪(May)早前退休,雖然我倆早已認識,但得悉她退休的消息,仍不敢相信,因她永遠活力充沛、精力無限,怎看也不像退休人士。當時禁不住直接問她:「咁快退休?唔係啩?!你係咪提早退休?」一向爽朗的May燦爛地笑着說:「無提早退休,我俾身份證你睇喇!」邊說邊給我驗明正身。她就是如此爽朗,所以我經常說:「愈識得你耐,愈覺得你可愛!」

有天,又跟她談話,那時她大概還有一周便正式卸任,但見她還是眉飛色舞地說:「我們恒生早前把××裝修了,現在煥然一新啊!」、「我們恒生未來有這樣的發展」,與她當年初入職擔任傳訊及企業可持續發展總監一職時的熱情無異。見得多一般在退休前已一副退休模樣的人士,但像May即將退休還對公司熱熾得像蜜月期似的,實屬罕見,我笑道:「阿姐呀,你過幾日就退休了!還不斷地把恒生掛在嘴邊!」她熱情地回答:「Oh!You've got to be a fans to work for your organization!」(你得成為粉絲才能由衷地為公司效勞呀!)這番話甚具職場智慧,亦是具成熟心智者才會有的視角,皆因每間機構都有好和未夠好的一面,每個位置都有其樂趣和不太樂趣之處,視乎一個人選擇聚焦在哪。在職場上夠成熟的人,會選擇主動去發掘、聚焦去看機構好的一面,且思考自己的位置和角色,如何令機構更上一層樓,這樣的人,無論去到哪裏,都是機構的價值資產。

早前寫了一篇《離職,是一場修養的考驗》,頗有迴響,我們都可在此城看到,文章提及的反面例子比比皆是;之後反而一直想寫一個在香港出現的正面例子,而May就提供了一個如何優雅和專業地離職的最佳示範。這樣的一位女子,正如我跟她說:「You still have so much to offer!」(你仍有數不盡的東西可貢獻啊!),就她的職場智慧已是值得後輩學習的地方。