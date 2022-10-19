讀二十大報告 領悟3對重要關係

中共中央總書記習近平日前所發表的二十大報告，在香港引發熱議，社會各界和廣大居民普遍認為，報告中的涉港內容，為香港未來發展呈現了廣闊的前景。由於香港歷史、文化、教育的特殊性，同一份報告在不同居民的眼裏，會解讀出不同的含義，這是因為各人視角不一樣、對中國國情的認識水平不一樣、對中國共產黨的認知不一樣、對世界百年未有之大變局和中華民族偉大復興全局下中國面臨風險挑戰的理解也不一樣。

香港居民只有熟悉內地的話語體系，才能對報告中的措辭以及背後的邏輯有所認識和領悟；只有深入了解習近平治國理政思想的全貌和深刻內涵，才不至於糾結一些細枝末節；只有看懂弄清大黨大國的擔當，才能理解報告的每句話都有所指、精準到位。

實現高質量發展 須有開放環境

習近平所發表的二十大報告，氣勢恢宏恢弘、博大精深，我們如何以宏闊的視野和敏銳的觀察力，以洞悉其中奧秘，筆者對報告中的3對重要關係談談一己之見。

怎樣看待發展與安全的關係？

二十大報告指出，「必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會穩定」，並對「如何推進國家安全體系和能力現代化」作了詳細闡述。

在海外，有人對中國強調「國家安全」非常敏感，認為未來中國在國家安全上會「收緊」，民眾會愈來愈不自由，人權保障堪憂；中國會走向封閉，與世界「脫鈎」云云。這樣的「預感」是不可靠的，也是毫無依據的，不妨從以下幾個角度觀察：

第一，二十大報告講的國家安全，是一個完整的體系，不僅涉及到人們熟知的政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全，還包括科技安全、文化安全、網絡安全、糧食安全、能源安全，以及應對自然災害等。如果僅簡單地把報告所稱的「國家安全體系建設」解讀為「加大對民眾的控制」，是完全不符合事實，也是極其狹隘的。

第二，二十大報告強調國家安全，是因為中國作為一個大國，面臨的安全風險很大，必須有所準備。俗語有云「天塌下來有大個子頂着」，以國際地位、綜合實力來看，中國就是那個「大個子」。「小個子」承擔的責任小、風險小，可以對自己的安全漠不關心；「大個子」就不一樣了，對自身安全的關心，是對自己負責任的表現，也是對身邊一大批人負責任的表現。

第三，二十大報告強調國家安全的同時，依然強調「發展是黨執政興國的第一要務」，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。要實現高質量發展，必須有開放的環境，中國重視「內循環」，並不代表要放棄開放；相反，中國希望與美國等西方國家保持良好關係。習近平曾講過一個金句：「寬廣的太平洋有足夠的空間容納中美兩個大國」，倡議建立新型大國關係，因此中國絕不會用安全取代發展，那不符合建設「中國式現代化」和實現中華民族偉大復興的邏輯。

怎樣看待鬥爭與改革的關係？

中共二十大報告多處提到了「鬥爭」，指出「務必敢於鬥爭、善於鬥爭」，於是有人認為，內地將回到「文革」時期，「抓鬥爭」搞得人人自危；這些觀點同樣是站不住腳的，報告所說的「鬥爭」，內涵十分豐富，至少包括以下內容：

4方面鬥爭 與改革開放不矛盾

第一，與國際反華勢力鬥。中國的崛起是以和平方式進行的，過去40年來，中國沒有打仗，而某些大國則平均兩三年就要挑起一場代理人戰爭、或親自參與戰爭。經常挑起戰爭的人，反而炒作「中國威脅論」，對此中國不得不進行針鋒相對的鬥爭。

第二、與分裂勢力鬥。「港獨」勢力已經被打垮，但不可掉以輕心；「台獨」勢力則仍然十分高調，與「台獨」勢力鬥，這是必須的。此外、「藏獨」、「疆獨」勢力並沒有完全消亡，只要分裂勢力存在一天，鬥爭就不能停止，這符合主權國家維護國家安全的邏輯。

第三，與制約發展的內部頑瘴痼疾鬥。改革是一場深刻的社會變革，中國在建設現代化國家和實施「中國式現代化」目標的過程中，需要革除積弊，面對各種矛盾和問題，必須要保持鬥爭精神，逢山開路、遇水搭橋，不達目的，決不罷休！

第四，與自身的貪污腐敗現象鬥。習近平曾說：「寧可得罪千百人，決不辜負14億」，中國共產黨馳而不息地開展黨風廉政和反腐敗鬥爭，這也是一種鬥爭。

由此觀之，「鬥爭」與改革開放並不矛盾；而在一些領域，鬥爭本身就是改革，是為了執政黨更廉潔、國家發展更好，這樣的鬥爭有甚麼不好呢？

怎樣看待共同富裕與尊重資本的關係？

二十大報告提到「共同富裕」，於是有人立即聯想到「打土豪、分田地」，將其解讀為「殺富濟貧」，也就是所謂的「共產」；這是想當然得出的結論，純粹是一種誤讀。

從非公經濟的角度看，報告強調「兩個毫不動搖」：毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；從資源配置的角度看，報告重申「市場在資源配置中的決定性作用」；從分配制度的角度看，報告指出，「我們要完善分配制度，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存」；從法治建設角度看，報告明確「必須更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用」。綜合這些信息，絲毫看不出「殺富濟貧」的意圖。

分階段落實共同富裕 尊重資本

事實上，二十大報告提出的「共同富裕」，是允許有適度差距、分階段實現的「共同富裕」，承認「共同富裕」的差別性、相對性，不是整齊劃一平均主義那一套。因此，「共同富裕」與尊重資本、發展非公經濟不是對立的關係。

習近平發表的二十大報告，被稱為「綱領性文件」，是用來指導全局的，「不偏不倚」是最基本的要求。讀這份報告，也應該以不偏不倚的心態去讀，如果刻意要從這份報告當中尋找「專制」、「封閉」、「殺富濟貧」的蛛絲馬迹，只會人為地製造緊張氣氛，把別人帶到溝裏。

那香港如何在助推祖國「中國式現代化」中有所作為？全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍，在日前二十大廣東省代表團分組會議討論時說得非常明白：二十大報告系統闡述堅持和完善一國兩制的新理念新思想新戰略，為做好港澳工作提供了根本遵循和行動指南。有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，一國兩制事業一定能夠愈走愈穩、愈走愈好；的確，在經歷了風風雨雨之後，香港居民已經並且將變得更加理性、更加成熟。

▲ 社會各界普遍認為，二十大報告中的涉港內容，為香港未來發展呈現了廣闊的前景。（新華社資料圖片）