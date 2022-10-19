民間外交說好香港故事 貢獻國家

中共二十大日前開幕，中共中央總書記、國家主席習近平發表報告，當中多次提及堅持和完善一國兩制、落實「愛國者治港」原則等要點，表明了中央對香港的重視和肯定。

報告綱要指出，未來5年的主要目標任務，是經濟高質量發展取得新突破。目前，國家經濟發展進入瓶頸，增長速度趨於平緩，根據國家統計局在7月中發布的數據，第二季國內生產總值按年增長僅為0.4%；但依筆者看，國家經濟引擎未見後繼無力之虞，正如報告中提出，未來經濟發展重點將由「量」轉為「質」，關鍵在於如何能驅動「低速高質」的經濟發展模式，以及政策能否就資源配置，作出周全審視和合理調配。筆者認為，民生發展應為當中的首要考量。

事實上，每年的10月17日都是國家扶貧日。改革開放以來，中央着力解決貧窮問題，不遺餘力，自去年起，國家宣布已消除絕對貧困和區域性整體貧困，在扶貧工作上取得歷史性的成功。在國內，人民的生活質量得到切實改善；在國外，國家的國際地位和影響力穩步提升，國民也因此獲得更多尊重，這些都是筆者耳聞目見、並引以為榮的斐然成就。

從基礎教育 加強一國兩制認知

一直以來，香港的發展與國家的繁榮密不可分。習近平提到一國兩制的發展時，明言需要堅持和完善，並支持香港破解深層次矛盾，在面對局勢動盪變化時，依照《憲法》和《基本法》，有效實施對特別行政區的全面管治權，實現「由亂到治」的重大轉折。

報告再次傳達了中央對一國兩制仍持積極態度的重要信息，惟香港社會上對一國兩制及《基本法》的正確和普及認知仍有所不足，也有不少市民只顧享受「兩制」賦予的權利，而不在意於「一國」下身為公民應履行的義務。

有鑑於此，筆者倡議，本港教育界從基礎教育階段起，有系統地開展《基本法》及國家安全教育。另外，要針對學童在不同階段的學習能力和心智發展程度，制定完整的課程架構，以貼合生活的主題，利用有趣的教學媒介與方式，由淺入深地教授知識，為我們下一代建立牢固的知識根基，推動一國兩制行穩致遠。

建妥善市場機制 減貧富差距

此外，香港在一國兩制下的獨特優勢和國際金融中心地位，也再次獲得中央肯定。筆者早前撰文，也談到香港與區內其他競爭對手相比，擁有難以複製的3大獨特優勢；不過，香港亦有明顯的弱點，例如日趨嚴重的貧富懸殊問題。

特區政府向來奉行不干預政策，相信市場經濟最終能通過「涓滴效應」，將經濟發展的成果反饋給中、基層人士；可是，現今社會財富分配不均，市場存在不公平的現象，特區政府必須思考如何建立一個適當及妥善的市場機制，保障每個市民的利益，在必要時採取一些較嚴厲的措施，防止貧富差距進一步擴大。

高等教育國際化優勢 面向世界

最後，報告在外交部分亦表明短期內地緣政治的僵局未見緩和的可能。在國際關係持續膠着、競爭日趨激烈的背景下，民間外交的建立和友好交流的開展，所承載之使命愈益突出。

筆者認為，本港可憑藉高等教育國際化的優勢，透過加強學術層面的研究合作與學生群體的活動交流，面向世界，主動推廣中華傳統文化，說好香港一國兩制的故事，成為民間外交發展的一大助力，令香港在國際環境緊張的局面下，依然能擔當中西溝通的橋樑、區域內外連通的窗口，發揮「超級聯繫人」的作用，立足自身、貢獻國家。

▲ 本港可憑藉高等教育國際化的優勢，說好香港一國兩制的故事，成為民間外交發展的一大助力，貢獻國家。（資料圖片）