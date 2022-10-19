善用自身優勢 保港國際地位

特區政府宣布實施抵港檢疫「0＋3」安排後，香港邁向復常的曙光乍現，其中11月初舉行的「國際金融領袖投資峰會」，據說有不少大型跨國金融機構巨頭已答應出席，國際七人欖球賽、亞洲醫療健康高峰論壇等盛事，未來亦會在港舉行。筆者認為，無論是「0＋3」或「0＋0」，都只是香港與國際重新接軌的開端，要鞏固香港國際金融中心地位，還需加以善用本港自身優勢，以及各方政策配合。

金管局早前透露，「國際金融領袖投資峰會」滙聚100多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過30家機構由集團董事長或行政總裁出席，包括滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）、渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）、摩根士丹利行政總裁高聞James Gorman、高盛行政總裁David Solomon、黑石集團總裁Jonathan Gray、花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）等；機構類別則涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對冲基金和保險等。

檢視人才清單 及時對症「止血」

有分析指，參加峰會的嘉賓大有來頭，為香港與新加坡的競賽中扳回一局；但縱觀整體局勢，香港要追落後、甚至超越新加坡，似乎尚有一段漫長的距離。據一個會議展覽匯集平台的資料顯示，本港至年底前有235項會展活動，只及新加坡655項的36%；若與倫敦的2,538項和華盛頓的1,283項相比，香港更相差10.8倍及5.5倍。

此外，新加坡總理公署國家人口及人才署早前發布《2022年人口簡報》，顯示截至6月底，新加坡人口按年增加3.4%，總數達到564萬，雖然低於2019年6月疫情前的水平，但顯然而見的是人口跌勢停止。

至於香港，保安局「香港居民移居外地的估算數字」顯示，2020年和2021年分別有10,500和14,700人移居海外。面對人口和人才逐漸流失，若不及時「止血」，本港經濟將面臨結構性危機。有關搶人才的措施和政策，連月來已有不少討論和建議，筆者不在此贅，但認為政府有需要重新檢視人才清單，列出本港所需要的行業專才，方能對症下藥。

把握機遇連通國內外 拓發展空間

一眾跨國金融機構巨頭暌違數年終於來港，除了是因為香港放寬防疫限制，相信他們亦希望藉此機會，看看香港經歷漫長的抗疫路後，是否依然是值得投資的國際金融中心。筆者相信，即使峰會舉行時，香港進一步放寬檢疫至0＋0，昔日鬧市街道熙來攘往、旅遊景點人山人海的景象，亦不會立即重現眼前；要維持這些銀行大班對香港前景的信心，香港必須善用優勢，突出在全球城市的獨特之處。

事實上，香港早已建立了一套具國際認受性的制度，包括在商品、服務、檢測、專業資格，未來應繼續把握機遇，助力內地企業進軍國際市場，同時作為大型跨國公司進入內地投資的跳板，拓闊本港整體發展空間，壯大經濟規模，從而令國際金融中心地位更加穩固，增強外資巨企來港投資的信心。