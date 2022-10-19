Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 行政人員版 2022/10/19 分享： 分享： Netflix昨宣布，即日起全球Netflix會員都能開始使用「個人資料轉移（Profile Transfer）」的新功能，直接將帳戶資料搬到新帳號。 Netflix產品創新產品經理Timi ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 今日 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 2022/10/18 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 2022/10/18 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 2022/10/17 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 2022/10/17 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 Netflix