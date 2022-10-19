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Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會

行政人員版 2022/10/19

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美國短片社交平台Triller進軍元宇宙，宣布推出元宇宙平台「Metaverz」，讓用戶置身虛擬空間中，欣賞音樂會和體育賽事。

Triller表示，Metaverz將提供各類型的虛擬空間，包括夜總會（

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欄名 : 科技新知

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