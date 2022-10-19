Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 行政人員版 2022/10/19 分享： 分享： 美國短片社交平台Triller進軍元宇宙，宣布推出元宇宙平台「Metaverz」，讓用戶置身虛擬空間中，欣賞音樂會和體育賽事。 Triller表示，Metaverz將提供各類型的虛擬空間，包括夜總會（ ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 今日 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 2022/10/18 Office 365漏洞 加密電郵可被破解 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 2022/10/18 Meta元宇宙平台 活躍用戶月僅20萬 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 2022/10/17 Galaxy手機電池膨脹 三星稱知情展調查 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 2022/10/17 微軟HoloLens MR眼鏡 美軍測試感頭痛嘔心 音樂 表演 元宇宙 體育賽事