首個年青人專屬文化及科技創意平台 為初創公司覓商機

上一篇文章
「香港論壇．科學建未來」論壇將首度在港舉辦 頂尖學者分享科學發展與未來
近年香港在種種因素影響下出現「人才荒」，本地專才和創科潛力人才更出現外流的情況，令本地不少年輕的文化、科技創業家難以找到投資者和資金。有見及此，大灣區青年發展促進會及Media360 Asia Limited創立了首個由香港人打造，特別為本地青年人度身訂造的創意文化及科技創新展示平台——「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」，讓年輕創業家可透過平台接觸到不同的潛在合作夥伴。展場內還有多個特色主題展區，歡迎業內人士或公眾人士參觀。
1對1商務配對 助發掘潛在投資者
一連3日的「Inno4life——創意文化及科技創新展覽2022」由大灣區青年發展促進會主席譚麗時及Media360 Asia Limited董事温依婷創辦，是首個大灣區創意文化及科技創新匯聚的平台(#GBAtechGATHERING)，兩位創辦人希望能透過展覽，分享最新資訊包括元宇宙、新教育方式、及最新醫療科技，協助一眾初創企業擴展人脈，吸納投資者和資金。為了讓初創業者能在短時間內接觸到優質投資者和籌募資金，她們更為參展商及投資者設立「投資者1對1商務配對」，讓青年創業家可在短時間內向潛在買家展示自己的項目，吸引投資者投資、累積人脈、吸納資金及資源。
殿堂級講者 分享寶貴經驗
為協助參加者突圍而出，大會舉辦了多場講座和分享環節，並邀請多位殿堂級嘉賓如商湯科技亞太區香港總經理周宏謙、Livi Bank虛擬銀行市場總監林明星、淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅、富融銀行內審主管李熊基、The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠、ParticleX粒子創投加速器首席探索官蔡明以及全球第一個推出華語音樂NFT的創作歌手陳奐人等，跟年輕的初創業者探討和分享最新科技、初創公司如何吸引融資、最新的科技發展趨勢等見解和經驗，讓參加者可以吸取寶貴意見，掌握致勝之道！
全港首次租借機械人 助長者和行動不便士遙距觀展
為了讓銀髮一族和行動不便的人士能夠一同參與，是次展覽會免費租借機械人給「香港傷殘青年協會」，讓行動不便的人士和銀髮一族都可以「遙距親臨」，讓他們都能緊貼科技和創意文化發展趨勢，獲得更多新資訊和擴闊視野。
除博覽會和專業會議外，展場內還設有「創新生活方式」、「創新教育」、「創新健康」和「創新科技」等4個主題展區，展品由美容儀器、潮流、電子競技、STEAM教學、網課、健康科技到金融方科技都有。參觀人士亦可到另一展區「數字元宇宙體驗區」親身體驗AR、VR遊戲，透過有趣的電子遊戲了解元宇宙。
Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022
日期及時間：2022年10月21日-22日 10:00-19:00｜10月23日 10:00-18:00
地點：香港灣仔會議展覽中心5DE展廳
入場費︰HK$25 （10月20日前預先登記連續三天免費入場）
預約三天免費入場可登入：
https://bit.ly/3g3tkXf
(特約)