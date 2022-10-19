首個年青人專屬文化及科技創意平台 為初創公司覓商機

▲ 「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」除可讓一眾年輕創業家可展示自己的創意才華外，更可以透過平台接觸到不同的投資者，發掘更多機遇。

近年香港在種種因素影響下出現「人才荒」，本地專才和創科潛力人才更出現外流的情況，令本地不少年輕的文化、科技創業家難以找到投資者和資金。有見及此，大灣區青年發展促進會及Media360 Asia Limited創立了首個由香港人打造，特別為本地青年人度身訂造的創意文化及科技創新展示平台——「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」，讓年輕創業家可透過平台接觸到不同的潛在合作夥伴。展場內還有多個特色主題展區，歡迎業內人士或公眾人士參觀。

1對1商務配對 助發掘潛在投資者

一連3日的「Inno4life——創意文化及科技創新展覽2022」由大灣區青年發展促進會主席譚麗時及Media360 Asia Limited董事温依婷創辦，是首個大灣區創意文化及科技創新匯聚的平台(#GBAtechGATHERING)，兩位創辦人希望能透過展覽，分享最新資訊包括元宇宙、新教育方式、及最新醫療科技，協助一眾初創企業擴展人脈，吸納投資者和資金。為了讓初創業者能在短時間內接觸到優質投資者和籌募資金，她們更為參展商及投資者設立「投資者1對1商務配對」，讓青年創業家可在短時間內向潛在買家展示自己的項目，吸引投資者投資、累積人脈、吸納資金及資源。

殿堂級講者 分享寶貴經驗

為協助參加者突圍而出，大會舉辦了多場講座和分享環節，並邀請多位殿堂級嘉賓如商湯科技亞太區香港總經理周宏謙、Livi Bank虛擬銀行市場總監林明星、淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅、富融銀行內審主管李熊基、The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠、ParticleX粒子創投加速器首席探索官蔡明以及全球第一個推出華語音樂NFT的創作歌手陳奐人等，跟年輕的初創業者探討和分享最新科技、初創公司如何吸引融資、最新的科技發展趨勢等見解和經驗，讓參加者可以吸取寶貴意見，掌握致勝之道！

▲ The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠在初創公司和流動遊戲應用程式業務開發方面擁有豐富經驗，定能為參加者帶來寶貴見解和意見。

▲ 著名監製暨創作歌手陳奐仁亦是今次的演講嘉賓之一。

全港首次租借機械人 助長者和行動不便士遙距觀展

為了讓銀髮一族和行動不便的人士能夠一同參與，是次展覽會免費租借機械人給「香港傷殘青年協會」，讓行動不便的人士和銀髮一族都可以「遙距親臨」，讓他們都能緊貼科技和創意文化發展趨勢，獲得更多新資訊和擴闊視野。

除博覽會和專業會議外，展場內還設有「創新生活方式」、「創新教育」、「創新健康」和「創新科技」等4個主題展區，展品由美容儀器、潮流、電子競技、STEAM教學、網課、健康科技到金融方科技都有。參觀人士亦可到另一展區「數字元宇宙體驗區」親身體驗AR、VR遊戲，透過有趣的電子遊戲了解元宇宙。

▲ 展覽會設有4大主題展區及數字元宇宙體驗區，向參觀者介紹不同層面的創意文化、科技創意。

Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022

日期及時間：2022年10月21日-22日 10:00-19:00｜10月23日 10:00-18:00

地點：香港灣仔會議展覽中心5DE展廳

入場費︰HK$25 （10月20日前預先登記連續三天免費入場）

網址︰www.inno4lifehk.com

預約三天免費入場可登入：

https://bit.ly/3g3tkXf

(特約)