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五至七

副刊版 2022/10/20

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巴黎鐵塔下，總帶着絲絲浪漫；那麼，為何東京鐵塔下卻沒有這種感覺？絕對相信這並非地理環境關係，而是人的關係。

法國被喻為最羅曼蒂克（romantic）的國家，法國人視性與愛為健康生活行為，言談間表示愛甚至性是正常，而不會被視為淫邪。巴黎之行中，有法籍教授教曉重要句子：「Cinq à sept」（發音有點兒似「生嚿石」），意思很簡單，就是「五至七」，是指下午五時到七時，即是下班之後、回家之前的兩小時。

在香港和很多東南亞國家，五到七仍是繁忙工作時間；而在美加放工後，總是趕路回家煮飯；但在浪漫的法國人，五到七正是偷情好時光。故當法國人說「Cinq à sept」便會心微笑，大家心知肚明是跟情婦或情夫去偷情。當地沒有時鐘酒店，但不少正宗酒店樂意以四小時時限出租，當然只限於「Cinq à sept」時段。

不同民族各有不同生活態度，意大利人的「Dolce far niente」（不做事的甜美），法國人的Cinq à sept，民風讓人民抱着相同態度共同生活。然而，從外人眼中卻可視之為懶惰或淫蕩，實質是，生活方式並沒有錯與對，大家認同便可。惟有些國家打着民主旗號，硬要別人跟隨他們的「民主」方式，中國共享太平專心發展是自己的路，外人犯不着說三道四，每個國家的生活模式應由人民自定。

話說回來，朋友們，明晚五至七，你們會幹甚麼？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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