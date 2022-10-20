兒時很喜歡歷史科，有人說讀歷史只是讀過去式的事件，而且只需要死背便是。我從小不是這樣看歷史的，愈讀愈多問題向老師發問：這樣的一段歷史是誰負責寫的？他如何知道自己一定對？每日每月每年發生那麼多事，他如何篩選甚麼事應記下、甚麼事可省卻？為甚麼他認為不重要的，就可以不記載，那我們豈不是給前人的決定影響我們如何理解當時發生甚麼事？那如果寫歷史的人走漏眼又或特意省卻，那段不被記錄的事件豈不從歷史記載下消聲匿迹、後世無法得悉？

當時老師告訴我，現時我們讀到的歷史文獻，是朝廷／官府（總之是官方單位）專人負責記錄的，我感到驚訝無比，回家想了一陣，翌日又跑去追問老師：若歷史是這樣被記下來的話，會否有唔妥呢？若皇帝是記載者的老闆，明知要得到皇上的approval，寫得不好又可能被斬頭兼誅九族，那誰會敢如實記錄？又，那些要人只記下自己豐功偉績的皇帝，其實是否一如歷史書本所載的如此偉大？再問，肯歌頌到現任老闆是舉世無雙偉人的人，又會是甚麼人？若這類歌頌者在朝廷／官府負責記載當時事迹，他對篩選事件記載的決定和角度能沒有偏頗嗎？若寫不光彩的歷史就只能寫上一手／上一朝有幾荒淫無道的話，那記錄者就不是與事件發生之時同步記載，這樣的文字，準確性能十足嗎？

感激當年的老師，都是鼓勵學生思考的教育者，他們給我的回應，不僅沒有令我對歷史失去興趣，更啟發我對歷史文獻和歷史如何被記載有進一步的思考和探索。因此，我看歷史和人物，從不會只相信一種來源，一個人或國家偉大與否，不能單看一種敘述和層面去判斷。相信曾對歷史記錄和敘述如何有可能被篩選／被省卻／被美化／被黑化有過深切思考的人，面對一些事件，都不會擺出一副「事情都被我看透」的樣子去教人這樣或那樣吧。古今中外歷史都好看，而它好看之處，對我來說，從不是事件，而是事件以外文字沒（能）記載的愚昧人性。