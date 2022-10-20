藝里坊•2號開放式呎租77元

【本報訊】新一份施政報告未大幅減辣，市場續觀望施政報告效應，租務個案增，其中名校網物業租值有價有市，西營盤藝里坊．2號一個開放式單位以1.5萬元租出，呎租77元，媲美九龍站。

美聯物業高級分區營業經理林

...