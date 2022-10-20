藝里坊•2號開放式呎租77元 地產版 2022/10/20 分享： 分享： 【本報訊】新一份施政報告未大幅減辣，市場續觀望施政報告效應，租務個案增，其中名校網物業租值有價有市，西營盤藝里坊．2號一個開放式單位以1.5萬元租出，呎租77元，媲美九龍站。 美聯物業高級分區營業經理林 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 6招加快土地審批 壓縮供應時間 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 今日 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 今日 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 你可能感興趣 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 01:00 6招加快土地審批 壓縮供應時間 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 今日 01:00 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 今日 01:00 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 豪宅 西營盤 施政報告 九龍站 淺水灣 何文田 中半山 九龍 KADOORIA 淺水灣道3號