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藝里坊•2號開放式呎租77元

地產版 2022/10/20

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【本報訊】新一份施政報告未大幅減辣，市場續觀望施政報告效應，租務個案增，其中名校網物業租值有價有市，西營盤藝里坊．2號一個開放式單位以1.5萬元租出，呎租77元，媲美九龍站。

美聯物業高級分區營業經理林

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