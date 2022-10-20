白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 地產版 2022/10/20 分享： 分享： 【本報訊】特首在新一份施政報告指出，正規劃的東鐵綫科學園至白石角站料2033年開通。消息更指，當局將會落實工程研究，包括研究周邊發展、住宅地等可行性研究，預計白石角站周邊料將合共供應1萬伙住宅，相信為 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 6招加快土地審批 壓縮供應時間 藝里坊•2號開放式呎租77元 今日 藝里坊•2號開放式呎租77元 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 今日 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 你可能感興趣 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 01:00 6招加快土地審批 壓縮供應時間 藝里坊•2號開放式呎租77元 今日 01:00 藝里坊•2號開放式呎租77元 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 今日 01:00 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 成交 放盤 新地 白石角 Silicon Hill 雲滙 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 施政報告 中原地產