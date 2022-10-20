白石角站落實 1萬伙住宅料受惠

【本報訊】特首在新一份施政報告指出，正規劃的東鐵綫科學園至白石角站料2033年開通。消息更指，當局將會落實工程研究，包括研究周邊發展、住宅地等可行性研究，預計白石角站周邊料將合共供應1萬伙住宅，相信為

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