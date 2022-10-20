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業界感房策務實保長期供應 減樓價波動

地產版 2022/10/20

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【本報訊】特首李家超任內首份施政報告提出多項房屋政策，包括降低強拍門檻、鼓勵私人參建居屋，以及寬免海外專才置業的買家印花稅等。不少業界人士認為相關措施務實，對提振樓市有一定幫助，個別更預期明年樓價將隨

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