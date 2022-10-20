業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 地產版 2022/10/20 分享： 分享： 【本報訊】特首李家超任內首份施政報告提出多項房屋政策，包括降低強拍門檻、鼓勵私人參建居屋，以及寬免海外專才置業的買家印花稅等。不少業界人士認為相關措施務實，對提振樓市有一定幫助，個別更預期明年樓價將隨 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 6招加快土地審批 壓縮供應時間 藝里坊•2號開放式呎租77元 今日 藝里坊•2號開放式呎租77元 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 今日 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 你可能感興趣 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 01:00 6招加快土地審批 壓縮供應時間 藝里坊•2號開放式呎租77元 今日 01:00 藝里坊•2號開放式呎租77元 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 今日 01:00 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 經濟 樓價 立法會 施政報告 李家超 可持續發展 北部都會區 新鴻基地產（00016） 泛海國際（00129） 土地供應