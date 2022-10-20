特首李家超在新一份施政報告中，提出多項房屋及土地供應新措施，並着眼於增加土地儲備，重奪供應主導權，並推出6項措施，務求加快土地審批，包括精簡法定及行政程序、加快審批建築圖則，以及將標準補地價擴展至新界

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