6招加快土地審批 壓縮供應時間 精簡法定行政程序 生地變熟地最少6年減至4年 地產版 2022/10/20 分享： 分享： 特首李家超在新一份施政報告中，提出多項房屋及土地供應新措施，並着眼於增加土地儲備，重奪供應主導權，並推出6項措施，務求加快土地審批，包括精簡法定及行政程序、加快審批建築圖則，以及將標準補地價擴展至新界 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 藝里坊•2號開放式呎租77元 今日 藝里坊•2號開放式呎租77元 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 今日 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 今日 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 你可能感興趣 藝里坊•2號開放式呎租77元 今日 01:00 藝里坊•2號開放式呎租77元 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 今日 01:00 白石角站落實 1萬伙住宅料受惠 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 今日 01:00 業界感房策務實保長期供應 減樓價波動 發展商 立法會 施政報告 李家超 農地 補地價 土地供應 東涌 香港 新界