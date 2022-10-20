主動出擊招攬人才 助力創科發展

行政長官李家超首份《施政報告》新鮮出爐，筆者認為報告非常實在，清晰地反映出李家超「結果為目標」的做事風格。與上屆特區政府截然不同的是，特首在多項政策建議中，都敢於制定「關鍵成效指標」（KPI），並且責成相關司局長為各項目標擔大樑。

在創新及科技發展方面，筆者認為上屆政府的規劃非常投入，從《2017年施政報告》可見一斑；上屆政府的創科政策提出「4大領域，8大方向」發展規劃，並於5年合共投資了1,500億元推動，但事與願違，因過去暴力事件、新冠疫情等原因，令社會動盪不穩，原定創科政策未能依規劃落實。

5大任務 加快建設國際創科中心

因此，筆者早前於施政報告諮詢期間，曾建議特首檢視上屆政府的創科政策建議，重新大展拳腳，重點出擊「追落後」，《2022年施政報告》所制定的創技政策，顯然有考慮到這一點，而且目標定得更高。

特區政府銳意加快「國際創科中心」建設，以配合大灣區發展。就此，政府將會積極促進科研成果商品化、培育初創企業、吸引創科人才、創科實習計劃、推進再工業化。筆者認為，這5大任務都很關鍵，《施政報告》中都提出一些非常具體的方案，包括新推出100億元的「產學研1＋計劃」以配對形式資助100個科研團隊，把科研成果轉化落地及產品化；促進「再工業化資助計劃」，大力資助在港設立的智能生產綫，並在5年之內累計將其增至超過130條；設立「工業專員」，專責制定「再工業化」政策；加快「北部都會區」新田科技城發展，包括全力落實落馬洲河套區港深創科園的建造工程等。

這些計劃都很紥實，附帶明確的目標，然而要想達標，人才非常重要，特首亦清楚知道，因此《施政報告》在人才政策方面落墨不少。

優化現有措施 便利人才來港

《施政報告》提出多項優化現有人才計劃的措施，令香港更方便國際及內地科技人才來港，例如：優化「科技人才入境計劃」，把計劃中需要聘用本地僱員的要求撤銷，並延長配額有效期至兩年，以及涵蓋更多新興科技範疇；向「研究人才庫」計劃下聘用的研發人才，增加約10%資助，並為博士後科研人才提供額外的生活津貼；為科技人才增加住宿支援，包括在落馬洲河套區港深創科園提供住宿空間、在科學園附近建造多一座「創新斗室」等。

除提供額外資源予現有人才政策外，《施政報告》更提出多項主動及進取的吸納人才方案。特區政府計劃成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制定並統籌招攬內地及海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援，而創科人才是其重點服務對象之一。

另外，政府將會在各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處，設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，積極游說他們來港發展；事實上，透過這些安排，政府變相充當「獵頭公司」，主動出擊，積極為香港引入人才。

高端人才通行證 促深港學術交流

更值得一提的是，《施政報告》解決了一個困惑大學學界多時的問題：現時一些短期訪問的學者，因簽證問題難以深港「兩邊走」，政府推出「高端人才通行證計劃」，令這些人才可以自由出入，此舉打通兩地學術交流通道，為兩地科研發展創造條件。

另外，政府亦將會成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業，提供特別配套措施和一站式服務，以引其來港。這些企業來港除了可以推動香港的GDP外，同時也可以創造就業，一舉兩得。

總而言之，筆者認為《2022年施政報告》推出一系列創新及科技的新措施，招商引資引才，有助強化香港競爭力，並鞏固香港國際科技中心的地位。在「後疫情」香港社會和經濟急需盡快復甦，所以未來一年香港官、產、學、研各界必須緊密協作，有效落實《2022年施政報告》的創科政策。

▲ 香港社會和經濟急需盡快復甦，未來一年官、產、學、研各界必須緊密協作，有效落實施政報告的創科政策。（資料圖片）