「免費增值」模式 初創萬能藥？

「免費增值」（Freemium）是一種應用於專有軟件（軟件、多媒體、遊戲或Web服務等數碼產品）的商業模式，向用戶長時間提供免費使用，但箇中的一些高端特性、功能或虛擬產品則需要付費，目前免費增值已經成為「軟體即服務」（Software as a Service，SaaS）的普遍商業模式。

過去幾年，「免費增值」引起業界和學術界相當的關注，許多人認為，「免費增值」是Skype和Dropbox等公司迅速崛起的基礎，大量初創公司因而紛紛加入這一潮流，並採用「免費增值」作為其所選用的商業模式。然而，「免費增值」的發展策略要取得成功，實在充滿挑戰性。

《華爾街日報》曾有一篇題為「當『免費增值』失敗」（When Freemium Fails）的報道，採訪了滿腦子「沮喪」的企業家，他們認為最好對「免費增值」避之則吉。何以有此一說？創投公司First Round Capital一名投資經理人一針見血地總結他們失望的因由--「太多免費，太少增值溢價」。

「免費增值」不僅在從業者之間引起爭議，也令學者感到有點怪異。從表面上看，「免費增值」類似於產品綫篩選（product-line screening）這經典例子，一家公司提供了不同價格的產品菜單來細分市場；然而，多位學者對「免費增值」的實證研究證明，利潤最大化的公司，應該把低效質量但高效價格的產品選為「最低質量產品」（lowest-quality product），反之則選為「最高質量產品」（highest-quality product）；換言之，低端產品應該為「正價」，並且要把單品利潤最大化。這似乎與「免費增值」的概念截然相反，因為「免費增值」是對低端的東西免費，高端的東西則收費。

採用「免費增值」 3大原因

不過，公司為甚麼認為「免費增值」具有吸引力？筆者想到的原因包括：一，認為廣告可作為收入來源「最後手段」（last resort）；二，為用戶省去支付的麻煩；三，「免費」作為「行為營銷」（behavioral marketing）的有力工具。近年有學者把營銷和信息系統領域方面注入研究「免費增值」，以期了解現象背後更微妙的經濟原因，例如在營銷方面，有學者研究了免費增值的設計，以促進口碑和產品的傳播等。

筆者另闢蹊徑，採用「單周期壟斷篩選框架」（single-period monopolistic screening framework），在排除了網絡的相關擴散因素時，研究「免費增值」的最優性；也就是說，當產品獲得足夠口碑認可、並且與傳播相關因素的重要性下降時，我們會問：「長久免費增值」（perpetual freemium）是否仍然是一種有效策略？

具體來說，當公司以單期產品綫的利潤作唯一目標時，產品使用所取得的「網絡效應」（network effects），是否仍足為採用「免費增值」的合理理由？

走筆至此，需要補充說明，「網絡效應」是指產品的價值，隨購買這種產品及其兼容產品的消費者之數量增加而提升。網絡效應常見於通訊及互聯網等行業，指產品及服務價值會隨着客戶增加而提升，當客戶人數到達臨界點後，網絡規模將以幾何級數上升，形成對手難以逾越的競爭優勢；而這種消費行為所產生的價值溢出效應，則稱為網絡的外部性（externalities）。

另一方面，網絡效應顯示，消費者對產品的估值，取決於有多少消費者使用或兼容產品。網絡效應不僅可以由消費者直接互動產生，也可以由間接的行為原因產生；當Dropbox的免費用戶與付費用戶共享文件、Farmville的免費玩家與付費用戶進行交易，以及Spotify的免費用戶分享其播放列表時，就會發生直接的互動。

從行為上而言，如果同一產品的用戶愈多，消費者愈看重該產品，網絡效應就會產生，因為這讓用戶在社交上與其同齡人融為一體；或者當用戶愈多、消費者愈看重付費產品時，也會產生網絡效應，因為用戶可以透過使用高端產品，在社交中獲得社會聲望。

免費產品「侵蝕效應」 擠佔高端收費品

直觀地說，提供免費版本可以吸引更多用戶，並產生更大的網絡效應，不過有學者研究指出，不排除同時帶來「侵蝕效應」（cannibalization）的風險，免費低端產品擠佔高端收費產品，或出現替代的可能性。

筆者上文提及採用「篩選框架」（screening framework）廣義版本的細節，不擬在本文詳述，而只集中闡釋研究的結果。我們的問題是：當用戶使用產品，產生了網絡效應的外部性時，公司在何時和為甚麼對低端產品提供零價格？

我們的研究顯示，當產品之間的「網絡效應」相同（或對稱）時，公司有更大的積極性擴大其網絡規模，並且可能會發現向「低端客戶」銷售是有利可圖的。不過，這並不會導致免費增值成為一種均衡策略，反而研究顯示，公司應該提供低端產品來吸引客戶，同時保持其價格為正數；只有高端和低端產品提供不同程度的邊際網絡效應（即不對稱），「免費增值」的效果才會出現。換言之，只有當高端產品從公司用戶群的擴張中，獲得更大的效用收益時，公司才會為其低端產品設定零價格。

免費用戶愈多 不代表利潤更高

此外，「免費增值」不可能在沒有「網絡效應」的經典篩選模型中出現。盡管「網絡效應」導致公司有更強擴大市場規模的動力，但隨着更多用戶採用低端（「免費」）產品，此舉也會導致更強的「侵蝕效應」，更多用戶使用低端的產品或服務。當免費產品與付費產品傳遞相同的網絡價值時，低端產品的降價，將使高低端兩種產品增加相同的吸引力幅度，從而收緊每個消費者的兼容約束性。因此，更多的免費用戶並不代表有更多的付費用戶，以至更高的利潤。

我們比較了「免費增值」和傳統產品綫設計下，提供的兩種產品之質量。我們的分析表明，當公司採用「免費增值」策略時，高端和低端產品之間的（非網絡）質量差距實際上縮小了；在採用「免費增值」策略時，公司甚至應該提供質量高於有效水平的低端產品。

總括而言，我們的研究結果建議，在缺乏口碑的情況下，僅靠「吸引更多消費者」並不能證明「免費增值」策略的合理性。在大多數情況下，通過提供常規產品綫可以更有效地實現市場擴張，其中低端產品定價為正數，以避免出現不必要的「侵蝕效應」；而「永久免費增值」只有在「網絡效應不對稱」（network effects asymmetry）的情況下才是最優的。只有掌握「免費增值」的有效策略，才能在商場中馳騁。

▲ 「免費增值」是一種應用於專有軟件的商業模式，近年引起業界和學術界相當的關注，大量初創公司採用為其商業模式。（資料圖片）