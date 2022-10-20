兼顧內外 施政報告4大亮點

行政長官李家超昨日發表任內第一份施政報告，提出的政策行動綱領，對香港日後發展都有着深遠影響。一元復始，萬象更新，施政報告有4個亮點，在於其施政風格的轉變、在於對全球局勢的回應、在於對國家期望的回應、在於着力香港本地的深層次矛盾，這些都增強人們對香港發展前景的信心。

着重具體項目 對市場積極作為

第一，施政報告反映特區政府徹底改變保守作風，對市場和社會採取積極作為。是次施政報告與以往的最大分別，是種種政策理念和措施化為具體的項目，附件列出110個不同指標，不乏明確的時間節點和可量化的績效指標，以便監督進度和成效，適時改進。施政報告附件更公開指定項目指標，令公眾得以監督政府部門，表現是否達到其指標、是否履行施政承諾。

此外，行政長官更親自掛帥，領導北部都會區和融入國家發展大局的發展方向，強化公務員管理和賞罰制度，對於增強政府行動力有積極作用；施政報告更顯示，特區政府將改變以往不干預市場的傳統，轉為由財政司司長牽頭招商引才，這些是香港回歸以來的破天荒之舉。

回應環球大變局 招商引資引才

第二，施政報告回應全球百年未有之大變局。東亞及東南亞的經濟成長驚人，自2008年起，逐步成長為佔比近30%的全球經濟中心，而中國經濟總量佔全球經濟比重更達18.5%，製造業規模、外滙儲備和穀物總產量更是全球之冠。美國近年出於霸權衰落的恐懼，壓制中國科技發展，以免中國的生產力越過自己，如果香港有效協助中國穩步發展，建立和維繫更健康的國際秩序，穩固其全球經濟中心的地位，則可依靠更富庶寬廣的經濟腹地和國家力量，超越紐約和倫敦。

另外，第四次工業革命蓄勢待發，國際科創企業和人才成為競逐的重要資源。短期之內，香港需要滙聚國際科創企業和人才，以協助中國改善整體經濟體的生產力和市場分配效率，爭奪發展制高點。施政報告提出，成立香港投資管理有限公司，統籌主導投資策略產業，特區政府更成立招商引資專組，積極衡量經濟需要的人才，這都回應了香港面對全球局勢的需要。

呼應國家戰略 提升科技生產力

第三，施政報告回應國家對香港的期望。國家提出「十四五」規劃，當中香港作為國際金融中心和國際科創中心的角色最受矚目。施政報告提出穩固國際金融中心，包括提升融資平台國際化、強化離岸人民幣業務中心、發展綠色金融和可持續金融等措施，有助落實國家主席習近平在二十大報告提出的綠色發展戰略。

特區政府也銳意發展推進創新科技產業，推出多個政策措施，包括設立100億元「產學研1+計劃」，促進科研成果商品化；積極發展落馬洲河套區港深創新及科技園工程，建設新田科技城，以滙聚和發展科技產業，當中包括生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業；港府也優化現有科技人才計劃，興建更多創科人才住宿、設立工業專員統籌再工業化策略工作、促進教育培育本地人才……這些措施都呼應國家科教興國戰略和長遠發展需要，有助服務國家提升科技和生產力的需要。

施政報告亦呼應二十大重視青年的精神，加強STEM教育與培育年輕人，以融入「十四五」規劃的香港「8大中心」定位，回應習近平在就職典禮提出的國家期望，帶領香港積極改革，打破利益固化，呼應國家戰略。

針對深層次矛盾 爭取社會支持

第四，施政報告針對香港自身的深層次矛盾。任何立足全球和國家的重要戰略要得以落實，都需要本地社會的接受和支持，香港亦如是。香港的深層次矛盾，在於難以滿足居民的房屋需要、加強社會共融和國民身份認同，以及長遠而言日益增長的人口老化壓力。

施政報告有相當重的篇章放在房屋政策，其中包括推出「簡約房屋」、增建公屋、鼓勵私人發展商興建資助出售單位、在未來5年推出足夠私營房屋土地，壓縮造地程序，放寬申請強拍門檻至6成或7成業權，成立「專責審批組」加快審批一般建築圖則，興建3條主要幹道及3條策略鐵路，完善全港運輸網絡，這些都有助加快房屋供應數量增長，滿足居民房屋需要。

施政報告亦提出基層醫療，強化扶老助弱的種種措施，成立18區關愛隊，服務地區，並訂立績效指標，以基層醫療和社會共融回應人口老化需要更多照顧的長遠需要。

此外，港府也在施政報告提出國民教育，加強學生國民身份認同，增加國家歷史和地理元素，增加撥款和推動聯校國民教育活動，更推動幼稚園的學生自小認識中華文化。

總括而言，施政報告具備亮點，既徹底轉為積極作為的施政風格，又針對香港的深層次矛盾，也能呼應國家對香港的期望和定位，還能回應全球角逐人才及企業的宏局，提出的政策實際而具體。然而，香港的前景不僅需要政府帶領社會走在對的方向，更需要社會各界和衷共濟，各界當積極支持特區政府往後施政，作為一家人，走好一盤棋，攜手邁向美好的未來。

▲ 香港的前景不僅需要政府帶領社會走在對的方向，更需要社會各界和衷共濟，各界當積極支持特區政府往後施政。（資料圖片）