加強國際化法律服務平台 海外推廣 港聞版 2022/10/20 分享： 分享： 港府另一目標是要強化本港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，成為國際化法律服務平台。施政報告提出，律政司明年起率領代表團外訪，向國際社會加強宣傳，並會成立專責小組，明年內設立專為大灣區提供爭議解決服 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 力谷高增值物流業 鞏國際航運地位 今日 力谷高增值物流業 鞏國際航運地位 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 今日 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 今日 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 你可能感興趣 力谷高增值物流業 鞏國際航運地位 今日 01:00 力谷高增值物流業 鞏國際航運地位 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 今日 01:00 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 今日 01:00 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 香港 貿易 大灣區 施政報告 律政司 知識產權 知識產權 普通法 國家知識產權局 版權條例