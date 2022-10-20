加強國際化法律服務平台 海外推廣

港府另一目標是要強化本港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，成為國際化法律服務平台。施政報告提出，律政司明年起率領代表團外訪，向國際社會加強宣傳，並會成立專責小組，明年內設立專為大灣區提供爭議解決服

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