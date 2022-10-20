港府銳意鞏固及提升本港國際航運中心及國際航空樞紐地位，將會透過推動「多式聯運」，即結合海陸空運輸，發展高增值物流業，處理高價值貨物，並促進本港在大灣區物流鏈的關鍵角色。

而機場三跑道系統預計2024年完

...