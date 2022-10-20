力谷高增值物流業 鞏國際航運地位 推動「多式聯運」 大灣區物流鏈關鍵角色 港聞版 2022/10/20 分享： 分享： 港府銳意鞏固及提升本港國際航運中心及國際航空樞紐地位，將會透過推動「多式聯運」，即結合海陸空運輸，發展高增值物流業，處理高價值貨物，並促進本港在大灣區物流鏈的關鍵角色。 而機場三跑道系統預計2024年完 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 今日 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 今日 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 加強國際化法律服務平台 海外推廣 今日 加強國際化法律服務平台 海外推廣 你可能感興趣 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 今日 01:00 商會讚政策全面 冀盡快落實時間表 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 今日 01:00 會展業盼資助計劃 再延長至明年底 加強國際化法律服務平台 海外推廣 今日 01:00 加強國際化法律服務平台 海外推廣 香港 大灣區 航空 施政報告 機場 運輸 李家超 一帶一路 航運 香港國際機場