廣東省委常委、常務副省長張虎表示，廣東舉全省之力來推動粵港澳大灣區的建設，形成了以珠三角為主陣地，全省全力參與粵港澳大灣區建設的工作格局。

同時，堅守「一國」之本，善用「兩制」之力，堅定不移地貫徹「一國

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