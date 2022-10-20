粵副省長：大灣區加強科技協同 經濟等4方面成效顯著 打造世界級灣區 中國版 2022/10/20 分享： 分享： 廣東省委常委、常務副省長張虎表示，廣東舉全省之力來推動粵港澳大灣區的建設，形成了以珠三角為主陣地，全省全力參與粵港澳大灣區建設的工作格局。 同時，堅守「一國」之本，善用「兩制」之力，堅定不移地貫徹「一國 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 首設地方團發言人 觀測地方開放窗口 今日 首設地方團發言人 觀測地方開放窗口 公安部：中國最安全國家之一 今日 公安部：中國最安全國家之一 二十大提房策 官媒：保政策定力 今日 二十大提房策 官媒：保政策定力 你可能感興趣 首設地方團發言人 觀測地方開放窗口 今日 01:00 首設地方團發言人 觀測地方開放窗口 公安部：中國最安全國家之一 今日 01:00 公安部：中國最安全國家之一 二十大提房策 官媒：保政策定力 今日 01:00 二十大提房策 官媒：保政策定力 經濟 香港 貿易 大灣區 深圳 一國兩制 廣州 廣東省 外資 港珠澳大橋