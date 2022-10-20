特首加快建屋 10年供應49.3萬伙 北都建設時間減半 明日大嶼早1年填海 地產版 2022/10/20 分享： 分享： 房屋問題為新一屆政府施政的重中之重，特首李家超首份施政報告着重加快建屋步伐，全力提量、提速、提效、提質，未來10年土地供應將達3,280公頃，供應49.3萬伙，其中兩大矚目發展計劃「北部都會區」及「明 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 資助屋4招提速 加快上樓住大些 今日 資助屋4招提速 加快上樓住大些 擴青年宿舍冀5年3千個 入住須回饋 今日 擴青年宿舍冀5年3千個 入住須回饋 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 6招加快土地審批 壓縮供應時間 你可能感興趣 資助屋4招提速 加快上樓住大些 今日 01:00 資助屋4招提速 加快上樓住大些 擴青年宿舍冀5年3千個 入住須回饋 今日 01:00 擴青年宿舍冀5年3千個 入住須回饋 6招加快土地審批 壓縮供應時間 今日 01:00 6招加快土地審批 壓縮供應時間 李家超 施政報告 土地供應 填海 北部都會區 明日大嶼 綠化地帶