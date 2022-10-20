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特首加快建屋 10年供應49.3萬伙

北都建設時間減半 明日大嶼早1年填海

地產版 2022/10/20

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房屋問題為新一屆政府施政的重中之重，特首李家超首份施政報告着重加快建屋步伐，全力提量、提速、提效、提質，未來10年土地供應將達3,280公頃，供應49.3萬伙，其中兩大矚目發展計劃「北部都會區」及「明

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