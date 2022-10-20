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yuu網購11.11驚喜 賞足4星期 搶購$1、$11、$111筍貨

行政人員版 04:00 2022/10/20

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黛安一向係精明消費者，剛收到好姊妹報料，明日（21日）起至11月17日，yuu網購會推出驚喜優惠，賞足你4個星期。趁住雙11，着數當然要孖住上，yuu網購集合香港人喜愛嘅品牌，包括惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven為大家準備至堅嘅11.11驚喜！

yuu網購新客仔買惠康/ Market Place及萬寧產品會打孖賞，用埋恒生enJoy卡，仲有機會額外賺$100，連yuu會員ID都可以慳到錢，而家新客仔尊享「yuu ID愈多1愈多賞」，1個「1」可獲$10優惠券，2個「1」可獲$20，最高可享$1,000優惠㗎。

另外，4大品牌仲提供多款優惠，包括限量$1搶購、$11、$111筍貨，產品款式由急凍食品、零食至日常生活用品都有，另外有唔少精選產品買1送1，包括李錦記金醬油500毫升、RITZ夾心餅243克、萬寧維他命C+鋅水溶片30片及萬寧褪黑素軟糖60粒等。

指定品牌亦會定期推出優惠，如惠康、Market Place $88精選產品組合隨你配搭；yuu網購7-Eleven產品滿$150享88折兼享免運費等。

本文轉載自《晴報

惠康$1筍貨搶購可口可樂無糖可樂迷你6罐

7-11$111筍貨搶購6隻7SELECT黑椒雞髀

萬寧$11筍貨搶購利口樂香草潤喉糖

萬寧買1送1維他命C+鋅水溶片

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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